26.12.2023, 16:43 4931

"Парад Аяз ата" стартовал в Алматы

Фото: Акимат Алматы / Кайрат Конуспаев
В преддверии Нового года жители города встретили сказочных персонажей, прошедших по центральным улицам мегаполиса. Парад начался на площади Абая и завершился на площади "Астана", где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк.

60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим, 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города и создавали незабываемую атмосферу. Парад Аяз ата проводится уже второй год подряд и становится в Алматы хорошей новогодней традицией.

 
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26.12.2023, 11:50 6501

Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
Год 2024-й выдается удачным на длинные 3- и 4-дневные выходные, потому что большая часть праздничных дней выпадает на конец или начало недели.

На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.


При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.

В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.


В марте отмечаем два праздника - 8 Марта и Наурыз. И нас ждут длинные выходные.

На 8 Марта - 3 дня отдыха. Так как 8 марта выпадает на пятницу, соответственно отдыхаем 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.

Наурыз будем праздновать целых 5 дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Все праздники в мае выпадают на середину недели, из-за чего казахстанцы будут работать, отдыхать, работать, отдыхать.
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
  • День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
  • День Победы - 9 мая (четверг).

В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.


День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.

В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.

В октябре отмечаем День Республики, и нас тоже ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.

В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
 
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26.12.2023, 11:30 7006

Самой красивой девушкой на планете в 2023 году признана представительница Никарагуа

Фото: Мисс Вселенная-2022 американка Р'Бонни Габриэль надевает корону на Мисс Вселенная-2023 Шейнис Паласиос / gazetametro.ru
23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа стала самой красивой девушкой на планете в 2023 году.

На финальном показе Шейнис Паласиос выглядела просто сногсшибательно в своем серебристом платье, которое подчеркивало не только красоту, но и элегантность, грацию и женственность. Вместе с платьем на Шейнис была блестящая синяя накидка, в честь своей страны Никарагуа девушка показала всему миру национальный бело-голубой флаг.


Вице-мисс Вселенной стала Антониа Порсильд из Таиланда. Испанка Атена Перес получила титул "Мисс конгениальность".


 
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14.12.2023, 20:46 31411

Каким будет МРП в 2024 году

Каким будет МРП в 2024 году
С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ Казахстана.
 
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13.12.2023, 00:58 34081

Лауреаты премии "Парыз" и конкурса "Алтын сапа" Президента Республики Казахстан 2023 года

Фото: Akorda
ПАРЫЗ

  • Гран-при среди субъектов малого и среднего бизнеса - ТОО "Абай Даулет" из Кызылординской области;
  • Гран-при среди субъектов крупного бизнеса - ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" из области Абай.

АЛТЫН САПА

  • в номинации "Лучший индустриальный проект" - ТОО "ДЕП" из Костанайской области;
  • в номинации "Лучший инновационный проект" - ТОО "Cleanfield Kazakhstan" из Мангистауской области.
 
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09.12.2023, 18:17 47171

Первый снег выпал в Алматы

Во второй и третьей декадах декабря с влиянием циклонов ожидается несколько интенсивных волн тепла:

  • в северной половине РК температура воздуха повысится ночью до -5, -10°С, днем до 0, -5°С;
  • в южной половине РК ночью до -3, +3°С, днем до +5, +13°С.

Однако в отдельные дни при северо-западных вторжениях антициклонов прогнозируется понижение температурного фона:

  • в северной половине РК ночью до -20, -30°С, днем до -8, -15°С;
  • в южной половине РК ночью до -10, -17°С, днем до -3, -10°С.

В целом, по прогнозу, в декабре средняя за месяц температура воздуха на территории страны ожидается выше нормы на 1-2°.

Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - на севере республики.
 
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08.12.2023, 23:35 49191

В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о Булате Аюханове

В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, стоявшем у истоков становления балетного искусства в Казахстане, бессменном руководителе ансамбля "Молодой балет Алма-Аты".

 
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29.11.2023, 22:32 73481

В зоопарке Алматы рассказали историю ягуара по кличке Диана

Фото: instagram/almatyzoo
Сегодня, 29 ноября 2023 года, отмечают Международный день ягуара. В зоопарке Алматы решили рассказать историю ягуара по кличке Диана.

Родилась она в 2007 году в нашем зоопарке, и в тот год произошел грустный случай, который изменил судьбу Дианы. Ее отец, по неизвестным причинам, травмировал лапу и откусил хвост своему ребенку. К счастью, ветеринары смогли спасти оставшуюся часть лапы Дианы", - сообщила пресс-служба зоопарка Алматы.


В сообщении также отмечается, что ягуар постоянно находится под контролем ветеринарных врачей. На сегодняшний день Диана активна, очень общительная кошка и является старожилой зоопарка Алматы.

 
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27.11.2023, 08:26 81816

Республиканские командно-штабные учения "Қыс-2023" прошли в Казахстане

Фото: МЧС РК
По всей республике проведены командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, практических действий подразделений аварийно-спасательных служб по реагированию и ликвидации ЧС зимнего периода.

Определено свыше 8 тысяч наиболее сложных снегозаносимых участков, на которых происходят скопления автотранспорта, из них 2,7 тысячи км дороги республиканского значения и 5,8 тысячи км местного значения. Дорожными службами на наиболее снегозаносимых участках дорог установлены снегозадерживающие щиты на 168 км дорог республиканского и областного значения.

Для пострадавших людей в зимний период на дорогах подготовлено 608 пунктов обогрева. Кроме того, имеющиеся 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут также использованы как пункты обогрева.

Утверждена сводная республиканская группировка сил и средств государственной системы гражданской защиты общей численностью 33,8 тысячи человек и 12 тысяч единиц спасательной, снегоочистительной, инженерной и другой высокопроходимой техники.
 
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