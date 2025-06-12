11.06.2025, 15:28 9561

Первый филиал Пекинского университета языка и культуры открывает набор студентов в бакалавриат

Фото: Kazakhstan Today
В прошлом году на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в рамках сотрудничества Пекинского университета языка и культуры и Международного университета Астана открылся первый филиал BLCU.

Директор BLCU с казахстанской стороны Сауле Кошанова считает, что выбор столицы Казахстана для открытия первого кампуса университета был не случайным, так как 40 лет назад президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проходил годовую стажировку именно в этом университете.

По ее словам, вуз считается сильнейшим в мире, потому что сам институт непосредственно разрабатывает методики преподавания китайского языка.

В октябре мы начали первый набор студентов на программу языкового курса, ограничений по возрасту у нас не было. На прошлой неделе наши студенты официально завершили обучения. Сейчас многие участвуют в ЕНТ, так как абсолютное большинство наших студентов одиннадцатиклассники, которые решили совмещать курсы с учебой в школе, чтобы не терять год на изучение языка и сразу поступить на бакалавриат к нам", - рассказала Сауле Кошанова.


Летом этого года университет открывает набор студентов в бакалавриат по двум программам - преподаватель китайского и английского языка и переводчик (китайско-английский, -казахский, -русский и синхронный перевод).
 
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Теги:СтудентыуниверситетКитай

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12.06.2025, 15:58 2421

В Астане завершился пресс-тур по объектам строительства "Одного пояса и пути" для СМИ Центральной Азии и Китая

Фото: Жэньминь Жибао
В Астане завершился 10-дневный пресс-тур по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао".

В этом году впервые к участию в пресс-туре по казахстанско-китайским проектам были приглашены представители ведущих СМИ Центральной Азии. Журналисты Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, освещая деятельность масштабных проектов строительства "Одного пояса и пути", преодолели почти 10 тысяч километров пути, что равнозначно протяженности Великого шелкового пути.

По итогам международной экспедиции изданием "Жэньминь жибао" был проведен семинар с журналистами и экспертами. Участники мероприятия высоко оценили успехи пресс-тура, подчеркнув значимость подобных проектов в развитии отношений Китая и стран Центральной Азии.

В ходе пресс-тура, организованного ведущим СМИ Китая "Жэньминь жибао", журналисты посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost в Алматы, опреснительный завод компании "Каражанбасмунай" в Мангистауской области, завод по производству дорожного битума CASPI BITUM в Актау, агропромышленный кластер ТОО "Мемолюкс"и китайской корпорации "Ай Цзюй" в Северо-Казахстанской области и предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта Yutong, в Сарани. В завершение экспедиции журналисты побывали на известнейшем горном курорте Заилийского Алатау "Шымбулаке" и на озере Кайынды в национальном парке "Кольсай колдери".
 
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Теги:Центральная АзияКитай
08.06.2025, 12:07 116296

В Арзамасе торжественно встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"  

Москва. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Арзамасе участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" торжественно встретили заместитель главы администрации города Алексей Рейно и депутат городской думы восьмого созыва Роман Лаптев, передает корреспондент агентства.

Прием прошел у мемориала Победы, который был обновлен в прошлом году. В юбилейный год 80-летия Победы участники возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.


 
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Теги:ВОВРоссияВечный огонь
29.05.2025, 12:16 34671

Кольсайские озёра - изумрудные жемчужины природы Казахстана

Кольсайские озёра - одно из самых живописных мест Казахстана, привлекающее туристов своей первозданной красотой и уникальной природой. Расположенные в Алматинской области, недалеко от границы с Кыргызстаном, три озера Кольсай, раскинувшиеся в живописной горной долине Тянь-Шаня, часто называют "жемчужинами Северного Тянь-Шаня".

Каждое из озёр находится на разной высоте - от 1 800 до 2 850 метров над уровнем моря. Вода здесь удивительно прозрачная и насыщенного бирюзового цвета, отражающая еловые леса, скалы и небо. Благодаря чистому горному воздуху и тишине Кольсайские озёра стали популярным направлением для экотуризма, пеших походов, кемпинга и рыбалки.
 
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09.05.2025, 12:41 102611

В Алматы отмечают День Победы


 
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01.05.2025, 22:03 120941

В Казахстане отметили День единства народа

Фото: Акимат Алматы
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.

По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
 
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09.04.2025, 16:28 170021

Магия весны: волшебное цветение урюка в Алматы

Фото: instagram.com/dots_foto

Когда еще вокруг голые ветки, а на деревьях уже вспыхивают бело-розовые облака. Этот мимолетный праздник длится всего несколько дней, и каждый год я жду эти моменты, чтобы сделать новые фото", - написал алматинский фотограф Дмитрий Доценко у себя на странице в Instagram.

 
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28.03.2025, 17:26 205866

На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов

Фото: Xinhua/Ju Huanzong
В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
 
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22.03.2025, 15:24 222241

Как отмечают Наурыз в Казахстане

Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
 
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