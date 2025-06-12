Рассказать друзьям

В прошлом году на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в рамках сотрудничества Пекинского университета языка и культуры и Международного университета Астана открылся первый филиал BLCU.





Директор BLCU с казахстанской стороны Сауле Кошанова считает, что выбор столицы Казахстана для открытия первого кампуса университета был не случайным, так как 40 лет назад президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проходил годовую стажировку именно в этом университете.





По ее словам, вуз считается сильнейшим в мире, потому что сам институт непосредственно разрабатывает методики преподавания китайского языка.





В октябре мы начали первый набор студентов на программу языкового курса, ограничений по возрасту у нас не было. На прошлой неделе наши студенты официально завершили обучения. Сейчас многие участвуют в ЕНТ, так как абсолютное большинство наших студентов одиннадцатиклассники, которые решили совмещать курсы с учебой в школе, чтобы не терять год на изучение языка и сразу поступить на бакалавриат к нам", - рассказала Сауле Кошанова.





Летом этого года университет открывает набор студентов в бакалавриат по двум программам - преподаватель китайского и английского языка и переводчик (китайско-английский, -казахский, -русский и синхронный перевод).