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Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса
04.03.2022, 11:52 51011
Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез
8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.
Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.
ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.
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Never forget who's the real threat to the world. pic.twitter.com/Giq80iLPMI— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 23, 2022
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Фото: Пресс-служба Россотрудничества
Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».
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