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Потоп на улицах Алматы после ливня

11.05.2022, 17:14 4416

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Красота весенних полей в Алматинской области

02.05.2022, 14:53 28701

Пожар в школе Павлодара

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В Казахстан пришли весенние паводки

09.04.2022, 00:04 103691

Фото: МЧС РК

Весна в Алматы

06.04.2022, 23:43 110351

Взрывная волна: Шанхай ушел на карантин

29.03.2022, 13:43 129616

Фото: iz.ru

В крупнейшем городе Китая зафиксирована рекордная вспышка коронавируса. 

В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано около 700 человек

24.03.2022, 16:36 141486

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Последствия январских событий в Казахстане

17.03.2022, 17:12 158706
Последствия январских событий в Казахстане


Состав бюро политсовета партии AMANAT

11.03.2022, 19:45 179511
Состав бюро политсовета партии AMANAT


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