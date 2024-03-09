07.03.2024, 18:05 8161

Поздравление от животных с 8 марта

Фото: Depositphotos

 
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07.03.2024, 22:55 7626

Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником

Фото: Акорда

 
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04.03.2024, 20:44 13866

Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани

Фото: МТС РК
В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет.

Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.

Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
 
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01.03.2024, 15:49 24641

Сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии

Фото: Instagram/qaz_olympics
В городе Нью-Кларк-Сити завершились соревнования по плаванию в рамках XI чемпионата Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.

По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять 2-е место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими пловцами были установлены 1️4️ рекордов чемпионата Азии и 3️ рекорда Казахстана.
 
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16.02.2024, 21:05 61536

Алматы после сильного снегопада


 
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13.02.2024, 14:07 69421

Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год

Фото: Xinhua/Li Gang

 
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08.02.2024, 10:54 84796

В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень

Фото: Акимат Алматы
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.




Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.


На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.


 
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07.02.2024, 15:47 88251

Новый состав правительства Казахстана


 
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30.01.2024, 15:02 104616

Взрыв газового баллона в Карагандинской области

Фото: gov.kz
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области.


На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
 
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      Ваше мнение

      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

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