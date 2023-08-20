16.08.2023, 21:44 14946
Пожар на Гавайских островах: число погибших превысило 100 человек
Фото: Photo by Yang Pingjun/Xinhua
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Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в 100 человек.
Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.
По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.
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02.08.2023, 12:26 65841
Суперлуние - 2023 в Алматы
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Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали сегодня ночью с 1 на 2 августа, третье ожидается с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли составило 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
31.07.2023, 21:40 75711
Фестиваль циркового искусства прошел в Алматы
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В Алматы с 26 по 30 июля состоялся I Международный фестиваль циркового искусства ALMATY CIRCUS FESTIVAL в Казахском государственном цирке. Фестиваль проходил впервые в Казахстане и за 5 дня цирк посетило порядка 8 тысяч человек.
Мы проводим подобный фестиваль впервые и тем самым руководствуемся простой целью сохранения, развития и продвижения лучших достижений отечественного циркового искусства в мире", - отметил Максат Жаиков, директор Казахского государственного цирка.
В течение всех пяти дней фестиваля на одной сцене выступили артисты и циркачи из 14 стран мира: Казахстана, Германии, Вьетнама, Эфиопии, Якутии, Украины, Беларуси, России, Великобритании, Литвы, Чехии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Цирковой манеж стал для всех участников и гостей фестиваля местом дружеского общения, платформой для новых знакомств, возможностью установить перспективные и плодотворные рабочие отношения между странами и артистами. Это первый фестиваль, который планируется проводить ежегодно", - отметила Елена Петрикова, режиссер-постановщик фестиваля, народная артистка Удмуртской Республики и главный режиссёр Росгосцирка.
31.07.2023, 08:48 79751
В Конаеве прошел фестиваль воздушных шаров
Фото: Виктор Репников/@victorre2495
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22 и 23 июля в городе Конаев Алматинской области прошел фестиваль воздушных шаров "Qonaev International Ballon Festival". Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.
Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.
28.07.2023, 22:11 89436
Главные медицинские открытия XXI века
Фото: Два из трех типов полиомиелита уничтожены; последний на подходе. Вслед за полиовирусом второго типа, официально признанного уничтоженным в 2015 году, вирус типа 3 перестал существовать 24 октября 2019 года. Последний случай заражения был зафиксирован в 2012 году в Нигерии. Все это стало возможно благодаря широкому распространению вакцин начиная с 1950-х годов/health.mail.ru
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21.07.2023, 11:36 120066
Гигантская панда празднует 3-й день рождения в Йонъине, Южная Корея
12.07.2023, 20:10 169191
Завод по производству полипропилена в Атырауской области
12.07.2023, 07:50 173961
Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос
Фото: акимат Алматы
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Обследование моста через реку Есентай на проспекте Аль-Фараби выявило, что мост находится в аварийном состоянии. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, сообщает акимат города Алматы.
Для того чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми - по четыре в двух направлениях. Расширят мост за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. До реконструкции пешеходы передвигались по мосту, что являлось небезопасным, учитывая, что скорость движения по проспекту Аль-Фараби составляет 80 км/ч.
Реконструкция мостового сооружения будет выполняться в три этапа: сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, после этого будет проведена гидроизоляция, а затем асфальтовое покрытие. Всего мост включает 96 балок. На сегодняшний день заменено 27 балок", - рассказал Сагындык Телибаев.
Напомним, в Алматы из-за ремонта дорог образовались большие пробки на улицах. Вчера днем в верхней части города онлайн-карты показывали десятибалльные пробки.
Заторы на улицах образовались из-за ремонта на проспекте Аль-Фараби. По состоянию на 14.00 11 июля десятибалльные пробки интерактивные онлайн-карты показывали на улицах: Жарокова, Левитана, Штрауса, Радостовца, Ескараева, Ходжанова, Байкадамова, Утепова, Басенова, Тимирязева, Бабаева, Розыбакиева. А также на проспектах Аль-Фараби и Гагарина, в микрорайоне Казахфильм и соседствующих с ним улочках в частном секторе. Виной всему - перекрытие южной стороны Аль-Фараби на участке от Жарокова до поворота на Ремизовку.
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