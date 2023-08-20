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Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи превысило отметку в 100 человек.





Пожар, охвативший на прошлой неделе многовековую Лахайну, уничтожил почти все здания в городе с населением 13 тыс. человек. По данным окружного управления, этот пожар ликвидирован на 85%. Другой пожар, известный под названием "Глубинка" (Upcountry), ликвидирован на 60%.





По подсчетам экспертов, пожар в Лахайне привел к потерям застрахованного имущества на сумму около 3,2 млрд долларов. При этом не учитывается ущерб, нанесенный незастрахованному имуществу. По их данным, более 2200 зданий были повреждены или уничтожены пламенем, а около 3000 - огнем, дымом или тем и другим.