Система Orphus
17.01.2023, 12:40 1871

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Фото: Акорда

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

12.01.2023, 19:02 11731

Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана

Фото: instagram/tipavlo.dar
Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.

Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

06.01.2023, 23:51 24856

Непогода в Казахстане

Фото: МЧС РК

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

31.12.2022, 13:16 39916

Новогоднее настроение

Фото: 35photo.pro / Наталья Казанцева

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

30.12.2022, 13:53 42886

Новый год с животными

Фото: adonius.club

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:животныеНовый годфотографии
28.12.2022, 13:49 48721

Детеныши тюленей греются на солнышке

Фото: telegram/Animal Planet

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:животные
26.12.2022, 10:56 55081

68 законов и 238 часов в самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год

Фото: Telegram/bort_01

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.12.2022, 15:38 67421

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Фото: telegram/БОРТ №1

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевПамятникАлматы
23.12.2022, 14:01 68151

Из столицы в Боровое отправился Новогодний экспресс

Фото: telegram/orda_kz
В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило комфортабельный новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону. Для создания праздничной атмосферы у пассажиров состав оформлен в национальном и новогоднем стиле.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:праздникпоездКТЖ

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?

      Архив опросов