19.04.2023, 20:05 4551
Президент Казахстана провел совещание по итогам социально-экономического развития страны
новости по теме
16.04.2023, 10:44 24166
Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане
13.04.2023, 10:55 34226
В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам
09.04.2023, 16:17 46586
Ауызашар от имени Президента в Акорде
04.04.2023, 23:23 60296
Новый состав правительства Казахстана
Рассказать друзьям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.
Кабинет министров обновили всего два человека.
- Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
- Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.
Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
03.04.2023, 12:18 65831
Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.
Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
21.03.2023, 21:04 103036
Шоу конных наездников Nomad Stunts
Читаемое
21.04.2023, 08:47В Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов 21.04.2023, 08:5819316В Казахстане временно приостановили телерадиовещание 21.04.2023, 09:2417991Air China возобновляет полеты в Казахстан 21.04.2023, 11:0114131Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 21.04.2023, 08:2013891Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт 14.04.2023, 18:28159366В Алматы начнется поэтапное отключение отопления 14.04.2023, 14:07157656Пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана 14.04.2023, 17:35153221Нотариусы Алматы обратились в Минюст 14.04.2023, 12:20150271КМГ о переговорах с нефтяниками: требования переговорщиков идут вразрез с правами жанаозенцев 14.04.2023, 10:17145601Алматинцев предостерегли от походов в горы из-за угрозы камнепадов 01.04.2023, 12:05211751Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 24.03.2023, 17:18197676Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 24.03.2023, 16:49192606Новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане 24.03.2023, 21:22187396В Алматы установили домик для бездомных кошек 01.04.2023, 11:07182851Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?