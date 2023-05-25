23.05.2023, 18:28 12026

Путешествие по Туркестанскому оазису


 
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24.05.2023, 13:49 7386

Алматинский фривей: открытие БАКАД ожидается в июне

Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги запланирован во втором квартале этого года, заявил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жамбул Бактияр.

eabr.org

В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.

 
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19.05.2023, 22:19 26016

Праздник общей еды: победители конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year

Этот амазонский пейзаж был собран полностью из разнообразных пищевых продуктов / Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge

 
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17.05.2023, 11:22 40151

Саммит "Китай - Центральная Азия": Древний Чанъань, нынешний Сиань

Фото: russian.news.cn
Город Сиань, расположенный на территории провинции Шэньси на северо-западе Китая, в древнем Китае назывался Чанъань. Город с более чем 3100-летней историей был столицей 13 китайских династий в разные периоды на протяжении более 1 100 лет и являлся отправной точкой на маршруте Великого шелкового пути. Сегодняшний Сиань является первым из городов на северо-западе Китая, ВРП которого превысил триллион юаней. В последние годы Сиань укрепил обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
 
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17.05.2023, 11:17 40556

Пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия" начал работу

Фото: russian.news.cn
В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками.
 
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16.05.2023, 22:41 39196

Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу

Фото: Акорда

 
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14.05.2023, 17:53 52656

Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы

Фото: фонд KARE

 
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Теги:МитингфотографииАлматы
09.05.2023, 21:17 72956

В Казахстане отметили День Победы

Фото: Акимат Алматы

 
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08.05.2023, 22:54 77161

Церемония возложения цветов к монументу «Отан Ана»

Фото: Акорда

 
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