Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане
06.06.2022, 17:22 2606
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?