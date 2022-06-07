Система Orphus

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане

06.06.2022, 17:22 2606

Фото: telegram/БОРТ №1

новости по теме

Этап Кубка мира евразийской лиги по конкуру в Алма-Ате

29.05.2022, 12:08 31611

Фото: Эрик Куватов

Потоп на улицах Алматы после ливня

11.05.2022, 17:14 85356

Красота весенних полей в Алматинской области

02.05.2022, 14:53 109826

Пожар в школе Павлодара

22.04.2022, 14:00 141811

Фото: instagram/tipavlo.dar

В Казахстан пришли весенние паводки

09.04.2022, 00:04 184816

Фото: МЧС РК

Весна в Алматы

06.04.2022, 23:43 191476

Взрывная волна: Шанхай ушел на карантин

29.03.2022, 13:43 210741

Фото: iz.ru

В крупнейшем городе Китая зафиксирована рекордная вспышка коронавируса. 

В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано около 700 человек

24.03.2022, 16:36 222426

Фото: telegram/МЧС

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов