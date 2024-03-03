01.03.2024, 15:49 5071
Сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии
Фото: Instagram/qaz_olympics
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В городе Нью-Кларк-Сити завершились соревнования по плаванию в рамках XI чемпионата Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять 2-е место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими пловцами были установлены 1️4️ рекордов чемпионата Азии и 3️ рекорда Казахстана.
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13.02.2024, 14:07 49786
Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год
08.02.2024, 10:54 65161
В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень
Фото: Акимат Алматы
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8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.
Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
30.01.2024, 15:02 85911
Взрыв газового баллона в Карагандинской области
Фото: gov.kz
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Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области.
На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
28.01.2024, 13:25 94526
Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
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На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
25.01.2024, 17:11 103021
В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19.01.2024, 16:11 119151
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
Фото: Молодой балет Алматы
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"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?