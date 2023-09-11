08.09.2023, 02:08 17996
Сборная Казахстана проиграла Финляндии
новости по теме
06.09.2023, 11:10 27211
Новый состав правительства РК
Рассказать друзьям
В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.
05.09.2023, 21:49 27666
Стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.
По мнению Главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.
Главе государства - Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.
04.09.2023, 22:45 37871
Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
В рамках поручения Главы государства МЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах.
Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием.
В ходе учения отработана тактика тушения пожаров и эвакуации людей в высотных домах.
02.09.2023, 14:33 36711
Летчики КНБ, Погранслужбы и МЧС Казахстана провели тактические учения
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.
В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.
01.09.2023, 19:45 56656
1 сентября - День знаний
Рассказать друзьям
1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.
Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
31.08.2023, 12:26 177121
Суперлуние - 2023 в Алматы
Рассказать друзьям
Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали 1 на 2 августа, третье прошло с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 30 августа расстояние Луны от Земли составило - 357 тысяч 354 километра.
26.08.2023, 22:01 86981
Выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.
Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.
В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
22.08.2023, 15:34 103111
Керамическая деревня во Вьетнаме
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.
Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.
Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.
Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.
Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;
В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.
Читаемое
10.09.2023, 09:01Президент поздравил казахстанцев с Днем семьи 10.09.2023, 15:5412446Казахстанцев нет среди погибших в результате землетрясения в Марокко - МИД 10.09.2023, 16:1311646Дети спят на полу: в детском саду Актау прокомментировали резонансные фото 10.09.2023, 08:559221Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек 10.09.2023, 10:368001Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции 06.09.2023, 20:30163506В Минтуризма рассказали, какие казахские блюда пользуются спросом среди туристов 06.09.2023, 16:06161576Водители автобусов работали по 90 часов в неделю в Астане 06.09.2023, 09:23152781В Казахстане растет количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 05.09.2023, 18:27122691Эксперты СНГ согласовали проект договора об учреждении международной организации по русскому языку 07.09.2023, 14:47116171Жезказганская ТЭЦ не готова к зиме - депутат 18.08.2023, 11:21483051С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 21.08.2023, 15:01470581Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 17.08.2023, 16:55459331В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 24.08.2023, 17:31440611Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 16.08.2023, 21:17421371Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?