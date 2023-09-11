08.09.2023, 02:08 17996

Сборная Казахстана проиграла Финляндии

Фото: instagram/kff_team
 
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новости по теме

06.09.2023, 11:10 27211

Новый состав правительства РК

В субботу, 2 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, касающихся кадровых перестановок в правительстве.

 
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05.09.2023, 21:49 27666

Стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023"

Фото: Акорда
Глава государства высоко оценил уровень подготовленности задействованных подразделений. Президент отметил важность проведения подобных военных учений в условиях сложной геополитической обстановки.

По мнению Главы государства, наша армия должна быть высокопрофессиональной, мобильной и готовой выполнять самые сложные боевые задачи.

Главе государства - Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Касым-Жомарту Токаеву были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.
 
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04.09.2023, 22:45 37871

Жители Астаны приняли участие в пожарно-тактическом учении

Фото: МЧС РК
В рамках поручения Главы государства МЧС продолжает проводить учения в многоэтажных жилых комплексах.

Особое внимание было уделено детям. Сотрудники МЧС ознакомили их со своей техникой и оборудованием.

В ходе учения отработана тактика тушения пожаров и эвакуации людей в высотных домах.
 
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02.09.2023, 14:33 36711

Летчики КНБ, Погранслужбы и МЧС Казахстана провели тактические учения

Фото: КНБ РК
26 - 29 августа 2023 года в Алматинской и Мангистауской областях Авиационной службой КНБ с привлечением подразделений Пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям проведены летно-тактические учения.

В ходе мероприятия отработаны задачи по повышению уровня боеготовности, слаженности совместной работы и выполнению сложных элементов пилотирования.
 
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01.09.2023, 19:45 56656

1 сентября - День знаний

1 сентября в Казахстане отмечается День знаний. Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года. Напомним, в Казахстане вернули прежнюю продолжительность учебного года, он продлится 34 недели и завершится 25 мая.

Всего 2023-2024 учебный год начинают около 3,9 млн казахстанских ребят.
 
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31.08.2023, 12:26 177121

Суперлуние - 2023 в Алматы

Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно", - рассказала в интервью специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.


В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле, второе казахстанцы наблюдали 1 на 2 августа, третье прошло с 30 на 31 августа и последнее 28 сентября. 30 августа расстояние Луны от Земли составило - 357 тысяч 354 километра.

 
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26.08.2023, 22:01 86981

Выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана

Фото: Акорда
В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана.

Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку и осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.
 
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22.08.2023, 15:34 103111

Керамическая деревня во Вьетнаме

Фото: Акорда
Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Вьетнама Во Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг.

Лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.

Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.

Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.

Чу Дао - древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао;

В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.

 
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      По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?

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