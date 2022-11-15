Семейные портреты
14.11.2022, 23:01 1876
новости по теме
Снежные стены в Тойям, Япония
14.11.2022, 14:48 3231
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
Фестиваль "Арман асулары" с участием талантливых детей с особыми потребностями
13.11.2022, 11:27 7826
Ликвидация аварии на водопроводе в Алматы
11.11.2022, 14:42 13951
Цветные озера Казахстана
03.11.2022, 09:43 40146
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
Байкальский дзен
28.10.2022, 14:34 54056
Фоторепортаж "Движение"
27.10.2022, 13:20 57721
Фото: 35photo.pro Copyright by Abdul Baqi
Используемые материалы взяты с сайта 35PHOTO.pro. Все права принадлежат авторам.
Читаемое
14.11.2022, 08:22Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник 14.11.2022, 08:5519471В Абайской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной добычей золотосодержащей руды 14.11.2022, 08:4119386Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек 14.11.2022, 09:1918916МВД провело спецоперацию по задержанию группы вымогателей в Акмолинской области 14.11.2022, 10:0318916Правительство утвердило правила цифровой трансформации госуправления 11.11.2022, 21:2480951Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях 11.11.2022, 17:3079661В аэропорту Астаны пресечен незаконный вывоз $180 тысяч 12.11.2022, 09:1574991В субботу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода 11.11.2022, 17:2072166В воскресенье в Алматы изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта 10.11.2022, 21:2166711Штормовое предупреждение объявили в семи областях 22.10.2022, 14:01128266Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет 17.10.2022, 12:12115601Россия и Китай создали новую методику рисоводства 21.10.2022, 20:37114801В Казахстане произошел сбой в работе соцсетей 22.10.2022, 19:17111716Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами сайта eGov из-за техработ 25.10.2022, 13:46105736В Казахстане произошел сбой в работе WhatsApp
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?