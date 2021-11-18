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Сильный ветер обрушился на Жамбылскую область

18.11.2021, 00:19 15256

Фото: instagram / vtvs_taraz

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