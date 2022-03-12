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Состав бюро политсовета партии AMANAT

11.03.2022, 19:45 4321
Состав бюро политсовета партии AMANAT


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Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса

04.03.2022, 11:52 29811

Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез

8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.

Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.

ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.

Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

28.02.2022, 16:09 40046
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

Фото: twitter/Lijian Zhao 赵立坚

Лучшие фотографии церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

22.02.2022, 13:01 65666

Фото: gazeta.ru

Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022

20.02.2022, 16:24 74496
Итоговый медальный зачет на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022


Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

18.02.2022, 18:30 85251
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте

Кто прославил казахстанскую пшеницу

09.02.2022, 19:25 117506

Фото: Пресс-служба Россотрудничества

Казахстан является одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Слава казахстанской пшеницы — результат упорного труда множества людей: советских ученых, агрономов, хлеборобов. Навсегда в истории сельского хозяйства Казахстана останется имя селекционера Григория Середы, автора нескольких известных сортов зерновых и кормовых культур. Рассказываем, как создавалась легендарная пшеница «Карагандинская 22» и «Карагандинская 70».

В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022

04.02.2022, 21:59 138641

Фото: olympic.kz

Nur Otan

04.02.2022, 18:01 139621
Nur Otan

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