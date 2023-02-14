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Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.





Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.





В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.





Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.