13.02.2023, 23:42 2076
Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике
Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
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В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
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В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
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Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
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Визит главы государства в Костанайскую область
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Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана
Фото: instagram/tipavlo.dar
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Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.
Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
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