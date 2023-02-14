13.02.2023, 23:42 2076

Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике

Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
 
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07.02.2023, 16:31 19061

В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений

Фото: twitter/@dw_turkce

 
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03.02.2023, 22:57 34751

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Фото: Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе / Акорда

 
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03.02.2023, 09:56 37026

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков

Фото: МЧС РК

 
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23.01.2023, 09:33 62081

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

Фото: russian.news.cn
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.

В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.

Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
 
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22.01.2023, 10:05 62441

Визит главы государства в Костанайскую область

Фото: Кадр с видео Акорда

 
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17.01.2023, 12:40 75991

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Фото: Акорда

 
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12.01.2023, 19:02 85901

Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана

Фото: instagram/tipavlo.dar
Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.

Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
 
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06.01.2023, 23:51 98826

Непогода в Казахстане

Фото: МЧС РК

 
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