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12.01.2023, 19:02 2551

Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана

Фото: instagram/tipavlo.dar
Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.

Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
 
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06.01.2023, 23:51 15556

Непогода в Казахстане

Фото: МЧС РК

 
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31.12.2022, 13:16 30616

Новогоднее настроение

Фото: 35photo.pro / Наталья Казанцева

 
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30.12.2022, 13:53 33586

Новый год с животными

Фото: adonius.club

 
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Теги:животныеНовый годфотографии
28.12.2022, 13:49 39421

Детеныши тюленей греются на солнышке

Фото: telegram/Animal Planet

 
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Теги:животные
26.12.2022, 10:56 45781

68 законов и 238 часов в самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год

Фото: Telegram/bort_01

 
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23.12.2022, 15:38 58121

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Фото: telegram/БОРТ №1

 
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Теги:ТокаевПамятникАлматы
23.12.2022, 14:01 58976

Из столицы в Боровое отправился Новогодний экспресс

Фото: telegram/orda_kz
В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило комфортабельный новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону. Для создания праздничной атмосферы у пассажиров состав оформлен в национальном и новогоднем стиле.

 
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Теги:праздникпоездКТЖ
23.12.2022, 13:40 59076

Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам

Фото: МЧС РК
Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.

По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.

Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.  
 
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      В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?

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