31.05.2024, 18:11 2951

Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы

Фото: Акорда

 
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22.05.2024, 11:09 27226

Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы

Фото: ДЧС Алматы
Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.

На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.

Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
 
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14.05.2024, 15:29 49746

Впервые в истории альпинистка из Казахстана покорила Эверест

Фото: Kazakh Everest Team
12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда "Kazakh Everest Team" в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира - пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба "Kazakh Everest Team" со ссылкой на непальскую компанию "Seven Summit Treks", которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.
 
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09.05.2024, 14:21 70221

Алмаатинцы отмечают День Победы

В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.

 
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Теги:День ПобедыпраздникАлматы
06.05.2024, 20:43 83726

Катастрофическое наводнение в Бразилии: погибло более 70 человек

Фото: Claudia Martini/Xinhua

 
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05.05.2024, 02:33 93691

Пасхальная праздничная служба прошла в Алматы


 
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30.04.2024, 15:54 109606

В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ

В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта.

Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.


Как сообщили в компании, 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.

Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.

В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
 
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Теги:ЛРТАстанаОткрытиеДепо
18.04.2024, 08:58 140091

В Греции зажгли Олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже

Фото: Xinhua/Li Jing
В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь для летних Игр 2024 года в Париже. Церемония прошла у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада, сообщает Euronews.

По традиции огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц. Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не напрямую от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры.


Путь огня до Парижа займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут до Афин, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м - в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.
 
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12.04.2024, 22:06 159126

Трагедия Малого Талдыколя: перелетные птицы вернулись на то, что осталось от озера

Фото: Борис Оленев / facebook
Фотограф Борис Оленев опубликовал у себя на странице в Facebook фото и видео прилетевших с зимовки лебедей, краснокнижных пеликанов и других перелетных птиц на то, что осталось от малого Талдыколя в Астане.


Озеро Малый Талдыколь и участки степи вокруг него является местом обитания сотен видов животных и растений. С 2020 года этот уникальный островок живой природы в столице Казахстана подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются.

Общественное объединение SOS Taldykol также опубликовали видео у себя на странице в Instagram, на котором видно как птицы гуляют на фоне пересохшего озера.


Ранее сообщалось, что жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
 
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