Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
16.05.2023, 22:41 5366
Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу
новости по теме
17.05.2023, 11:22 6376
Саммит "Китай - Центральная Азия": Древний Чанъань, нынешний Сиань
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Город Сиань, расположенный на территории провинции Шэньси на северо-западе Китая, в древнем Китае назывался Чанъань. Город с более чем 3100-летней историей был столицей 13 китайских династий в разные периоды на протяжении более 1 100 лет и являлся отправной точкой на маршруте Великого шелкового пути. Сегодняшний Сиань является первым из городов на северо-западе Китая, ВРП которого превысил триллион юаней. В последние годы Сиань укрепил обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
17.05.2023, 11:17 6726
Пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия" начал работу
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками.
14.05.2023, 17:53 18826
Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы
09.05.2023, 21:17 39126
В Казахстане отметили День Победы
08.05.2023, 22:54 44131
Церемония возложения цветов к монументу «Отан Ана»
27.04.2023, 22:00 91801
XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана
Читаемое
17.05.2023, 10:35 17.05.2023, 13:1248891Акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области 17.05.2023, 09:3145756В Алматы началось комплектование групп в детские сады 17.05.2023, 09:4644881Антикор проводит расследование в отношении главы управления охраны окружающей среды Астаны 17.05.2023, 11:1041861Синоптики прогнозируют знойное, засушливое лето в Казахстане 11.05.2023, 17:09212461Трансвестит избил женщину в Алматы 11.05.2023, 20:22209616В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов 12.05.2023, 13:40197731Журналист, чью машину поджег неизвестный, опубликовал видео инцидента в соцсетях 11.05.2023, 15:23190911В Астане загорелся строящийся жилой комплекс 13.05.2023, 12:18180806Курьер на мопеде сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться 06.05.2023, 17:48323471На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03316131В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14311296Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33302186Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40294596В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?