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Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани
Фото: МТС РК
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В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет.
Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.
Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
01.03.2024, 15:49 53296
Сборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии
Фото: Instagram/qaz_olympics
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В городе Нью-Кларк-Сити завершились соревнования по плаванию в рамках XI чемпионата Азии по водным видам спорта среди возрастных групп.
По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять 2-е место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими пловцами были установлены 1️4️ рекордов чемпионата Азии и 3️ рекорда Казахстана.
13.02.2024, 14:07 98076
Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год
08.02.2024, 10:54 112636
В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень
Фото: Акимат Алматы
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8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.
Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
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Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?