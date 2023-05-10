08.05.2023, 22:54 6926

Церемония возложения цветов к монументу «Отан Ана»

Фото: Акорда

 
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09.05.2023, 21:17 1721

В Казахстане отметили День Победы

Фото: Акимат Алматы

 
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27.04.2023, 22:00 54396

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана

Фото: Акорда

 
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24.04.2023, 05:54 74576

Весенняя Алма-Ата


 
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19.04.2023, 20:05 89676

Президент Казахстана провел совещание по итогам социально-экономического развития страны

Фото: Акорда

 
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18.04.2023, 18:35 94306

Апрельский снегопад в Астане


 
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16.04.2023, 10:44 109191

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане


 
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13.04.2023, 10:55 119251

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам

С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей.
 
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09.04.2023, 16:17 131486

Ауызашар от имени Президента в Акорде

Фото: Акорда

 
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