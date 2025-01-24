23.01.2025, 21:33 4546
Утреннюю Астану осветило солнечное гало
новости по теме
31.12.2024, 14:13 66446
Пушистые друзья отмечают Новый год
30.12.2024, 14:43 65841
Новогоднее настроение в электропоездах
Фото: railways.kz
Рассказать друзьям
Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.
Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
21.12.2024, 14:50 85421
В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
04.12.2024, 09:59 112796
Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе
Фото: Акимат Актюбинской области
Рассказать друзьям
В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
01.12.2024, 20:45 124641
Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
18.11.2024, 11:16 154931
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
03.11.2024, 08:40 189586
Казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.01.2025, 12:02Износ энергосистемы в Казахстане составляет более 50% - Минэнерго 24.01.2025, 11:4017511Какие законы приняты в Казахстане для защиты детей 24.01.2025, 08:4817446Морозная погода ожидается в Казахстане 24.01.2025, 10:3316336Учитель пострадал при оформлении елки в Семее: в отношении замакима проводят расследование 24.01.2025, 12:2016071Как казахстанцам с низкими доходами компенсируют повышение тарифов 17.01.2025, 15:58Растущая аварийность и заторы: более 1,5 млн транспортных средств ежедневно курсируют на дорогах Алматы210541Растущая аварийность и заторы: более 1,5 млн транспортных средств ежедневно курсируют на дорогах Алматы 17.01.2025, 11:25209506Свыше 413 тысяч казахстанцев получили АСП в 2024 году 17.01.2025, 19:30205836Временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана отменила Россия 17.01.2025, 19:20200706Когда в пройдет военный парад к 80-летию Победы в Астане 17.01.2025, 19:07199091Байменов на встрече с Токаевым высказал ряд предложений по вопросам профилактики коррупции 26.12.2024, 13:09619566Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13609996Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24581971В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 03.01.2025, 07:20555721Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 25.12.2024, 21:22538071Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?