В Алматы начали работу ​виртуальные выставки "75-летие Победы в Великой Отечественной войне"

Виртуальные выставки под общим названием "75-летие Победы в Великой Отечественной войне", посвящённые художникам-фронтовикам и картинам о героях войны, начали свою работу 12 мая 2020 года в Алматы на виртуальной площадке представительства Россотрудничества.

В качестве экспонатов выставки представлены произведения живописи, графики и скульптуры из фондов Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, принадлежащие кисти как художников-фронтовиков, так и представителей поколений, не сталкивавшихся с ужасами войны из Казахстана, России, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Литвы. Все работы объединяет стремление запечатлеть ценность человеческой жизни и высоту подвига народа, победившего фашизм.



Особое место занимают полотна художников-фронтовиков, среди которых не вернувшиеся с войны Леонид Гербановский, Александр Евдахов, Александр Заковряшин. Вернувшиеся к мирной жизни мастера ещё долгие годы посвящали своё творчество суровые годы войны, тяжёлые испытания, выпавшие на их долю. Нагимбек Нурмухаммедов, Марис Хитахунов, Алтынбай Молдабеков, Олег Васильев, Ростислав Горелов, Адольф Алексеев, Дмитрий Дмитриев - все они считали своим долгом перед будущими поколениями запечатлеть увиденное и пережитое.



Особый интерес среди художественных произведений представляют работы мастеров советских союзных республик, которые столкнулись с событиями той незабываемой трагической поры или сами участвовали в боях с фашизмом. Среди них работы Ильи Глазунова (Россия), Рамуальдоса Кунца (Литва), Александра Самохвалова (Россия), Леонид Дударенко (Белоруссия), Урал Тансыкбаев (Узбекистан).



Отдельный раздел виртуальной выставки посвящён одной из самых загадочных личностей казахстанского изобразительного искусства - Анатолию Горовых, получившему в 18 лет Орден Красной Звезды полковому разведчику и "охотнику за языками", лирическому поэту и тонкому романтическому живописцу.



Для зрителей канала подготовлены русскоязычный и казахоязычный варианты экскурсий по виртуальным выставкам.

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