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В Алматы презентовали романы китайских авторов на казахском языке

19.04.2019, 02:10 14095

В Алматы в рамках программы «Рухани жангыру» состоялась презентация  романов китайских авторов, переведённых на казахский язык. 

Презентованные романы являются результатом совместного проекта между «Национальное Издательство»’ КНР и издательством Казахстана «Ан арыс». Цели проекта перевести самые выдающиеся произведения КНР с китайского на казахский язык и познакомить казахстанских читателей с литературой КНР.  

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