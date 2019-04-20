В Алматы презентовали романы китайских авторов на казахском языке

В Алматы в рамках программы «Рухани жангыру» состоялась презентация романов китайских авторов, переведённых на казахский язык.

Презентованные романы являются результатом совместного проекта между «Национальное Издательство»’ КНР и издательством Казахстана «Ан арыс». Цели проекта перевести самые выдающиеся произведения КНР с китайского на казахский язык и познакомить казахстанских читателей с литературой КНР.

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