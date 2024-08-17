16.08.2024, 17:52 2956

В Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Фото: МЧС РК
15 августа на Центральном стадионе состоялась торжественная церемония открытия XIII чемпионата мира среди юношей и юниоров и IX чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

В мировом первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии.

 
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новости по теме

07.08.2024, 10:39 20876

Собаки покоряли волны на чемпионате мира по серфингу

Фото: surfdogchampionships.com
В США прошел чемпионат мира по серфингу с собаками.

Всего в соревнованиях участвовало 20 собак разных пород и размеров, а наблюдали за ними более десяти тысяч. Лабрадор Какао из Бразилии завоевал золото в этом году.

 
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27.07.2024, 14:42 50026

В Париже открылись Олимпийские игры - 2024

Фото: instagram/olympics

 
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Теги:ПарижОлимпиадацеремония
26.07.2024, 20:06 54086

Олимпиада-2024: фоторепортаж из Олимпийской деревни

Фото: Sali Sabirov/ NOC
Жизнь бьет ключом в Олимпийской деревне, где находятся спортсмены со всего мира. У атлетов в доступе не только залы для тренировок, но и возможность делиться культурой, заводить знакомства, смотреть соревнования на больших экрана. Для того чтобы найти друзей из любого уголка мира, созданы все условия, сообщает НОК РК.

На Олимпиаду в Париж вместе с нашими атлетами специально приехали 67 тренеров и 15 врачей. Об этом ранее сообщил глава департамента спорта НОК Казахстана Бектур Киятбай. Более того, в состав делегации вошли 16 спарринг-партнеров. Они помогут нашим спортсменам готовиться и выступать на Играх.
 
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12.07.2024, 00:06 81571

Мощные молнии над Алматы

Фото: instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел невероятно красивые молнии над Алматы.

"Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон, и по городу и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю", - написал фотограф у себя на странице в Instagram.
 
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28.06.2024, 19:49 111851

Живой кадр: лучшие фотографии природы

Фото: Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший Лес монархов/BigPicture Photography: Natural World Photography/Jaime Rojo
Опубликованы результаты международного фотоконкурса BigPicture Photography: Natural World Photography 2024, посвященного природе и окружающему миру. Калифорнийская академия наук выбрала главные снимки этого года от участников из почти 70 стран мира. Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший "Лес монархов".
 
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07.06.2024, 11:39 162576

На обратной стороне Луны: Китай опубликовал фотографии с лунного зонда "Чанъэ-6"  

Среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения
Фото: Синьхуа
Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское национальное космическое управление во вторник опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения.

Изображения были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2", - пишет агентство.



Ранее зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне спутника Земли, где впервые в истории человечества собрал около 2 килограммов образцов грунта и скоро доставит их на Землю.
 
31.05.2024, 18:11 181561

Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы

Фото: Акорда

 
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22.05.2024, 11:09 205116

Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы

Фото: ДЧС Алматы
Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.

На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.

Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
 
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