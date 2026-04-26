19.04.2026, 10:28
В Алматы прошел PetFest 2026 - крупнейший городской фестиваль для питомцев и их хозяев
Фото: PetFest
18 апреля на площадке ТРЦ Forum Almaty состоялся PetFest 2026 - крупнейший городской фестиваль для питомцев и их хозяев, который вновь подтвердил: Алматы становится по-настоящему дружелюбным городом для людей и животных.
Фестиваль посетили более 3000 гостей вместе со своими питомцами. Пространство перед торговым центром на один день превратилось в живой, теплый и очень эмоциональный городской праздник - с улыбками, знакомствами, общением и искренней любовью к животным.
09.04.2026, 15:38
В Алматинском зоопарке сразу три кенгуренка появились на свет
Фото: instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке радостное пополнение - у кенгуру появились сразу три малыша.
Два кенгуренка родились у серых пар, еще один - у рыжих. Как пояснили в зоопарке, новорожденные появляются очень крошечными и продолжают расти в сумке матери, поэтому заметить их можно только спустя время.
Пол одного малыша уже известен - это самец, у остальных пока остается загадкой.
30.03.2026, 10:41
Тюльпаны, тепло и зелень: весна пришла на юг Казахстана
Фото: instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился серией снимков, передающих атмосферу весны в южных регионах Казахстана.
По его словам, природные контрасты в стране особенно заметны в это время года: "Казахстан настолько огромный, что сезоны здесь живут своей жизнью - на севере еще можно встретить снег, в центральных регионах он уже сошел, а на юге вовсю хозяйничает весна, местами почти переходящая в лето".
Фотограф отметил, что в Шымкенте температура уже достигает +30°C, городские клумбы утопают в тюльпанах, а деревья покрываются свежей зеленью.
Пчелы с утра до вечера заняты своим важным делом - все вокруг буквально оживает", - рассказал он.
Также автору удалось запечатлеть растущую луну, которая, по его словам, символично перекликается с наступлением весны.
Сейчас луна набирает силу, готовясь к апрельскому полнолунию… и в этом есть что-то особенное - будто вместе с ней растет и сама весна", - добавил Доценко.
Фотограф пожелал казахстанцам тепла и по-настоящему весеннего настроения.
15.03.2026, 16:31
Как проходит референдум в Казахстане: атмосфера дня голосования
Алматинский Барс Адилет проголосовал на референдуме / Фото: акимат Алматы
В Казахстан проходит республиканский референдум по проекту новой Конституции. По всей стране открыты тысячи избирательных участков, куда с самого утра приходят граждане, чтобы сделать свой выбор.
В разных регионах голосование проходит в спокойной и праздничной атмосфере: на участках можно увидеть семьи с детьми, молодежь, пожилых избирателей, а также необычные образы и креативные инициативы.
08.03.2026, 07:14
В Казани прошел первый международный конкурс красоты MISS BRICS 2026
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Казань состоялся финал первого международного конкурса красоты MISS BRICS 2026. В нем приняли участие более 50 конкурсанток из 17 стран. Победительниц определяли в трех категориях - "Мисс", "Миссис" и "Мини-мисс".
Главный титул "Мисс БРИКС" получила представительница России Валентина Алексеева. Второе место заняла участница из Боливии Иммакулате Вахера, третьей стала белорусская конкурсантка Алия Короткая, которая также получила приз зрительских симпатий.
В категории "Миссис БРИКС" победу одержала представительница ЮАР Миллисент Мпхолоди Тлоу. Серебряным призером стала участница из Казахстана Ольга Мигунова, завоевавшая также приз зрительских симпатий. Третье место заняла россиянка Александра Хватова.
Среди самых юных участниц титул "Мини-мисс БРИКС" получила представительница Китая Думалаог Саффира Кара Гилле. Второе место заняла белорусская конкурсантка Изабелла Новикова, третье - участница из ОАЭ Лия Бегларян.
В состав жюри конкурса вошли стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, певица Ольга Серябкина и артист Марк Тишман.
Организаторы отметили, что из-за совпадения конкурса с месяцем Рамадан было решено отказаться от традиционного дефиле в купальниках. Вместо этого участницы выходили на сцену в спортивных костюмах и национальных нарядах. Жюри оценивало не только внешние данные, но и поведение конкурсанток вне сцены.
Конкурс стартовал 2 марта, при этом большинство его этапов проходили в закрытом формате, а зрителям был представлен только финал.
14.02.2026, 18:08
Празднование китайского Нового года в аэропорту Алматы
Фото: Kazakhstan Today
В новом международном терминале аэропорта Алматы состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Чуньцзе - Нового года по лунному календарю. В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса КНР и представители авиагавани.
Пассажиры международных рейсов аэропорта Алматы стали свидетелями традиционного шоу, посвященного наступлению Праздника весны - Нового года по восточному календарю. Акция была организована для популяризации восточной культуры и укрепления имиджа Алматы как ключевого авиационного хаба.
Организатором праздника выступило генеральное консульство КНР в Алматы совместно с представительствами китайских авиалиний. Исполняющий обязанности генконсула Люй И поздравил участников мероприятия и отметил высокую значимость наступающего года Огненной Лошади для развития двусторонних связей
09.02.2026, 21:09
Основные направления сотрудничества Казахстана и Германии
Фото: Сенат парламента РК
В преддверии визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Федеративную Республику Германия и участия в заседании СМИД формата "Центральная Азия + ФРГ" в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество, а также культурно-гуманитарную и климатическую повестку, сообщает пресс-служба ведомства.
07.02.2026, 11:15
В Италии открылись зимние Олимпийские игры - 2026
Фото: Министерство туризма и спорта РК
В ночь на 7 февраля в Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2026. Основной площадкой стал стадион "Сан-Сиро" в Милане, при этом мероприятия также прошли в Кортине-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Концепция открытия Armonia была посвящена единству города и гор, традиций и современности.
В церемонии приняли участие сотни артистов, мировые звезды сцены, а в официальной части выступили президент Италии Серджо Маттарелла и глава МОК Кирсти Ковентри, после чего Игры были объявлены открытыми. Кульминацией стало зажжение олимпийского огня в Милане и Кортине.
Сборную Казахстана на ОИ-2026 представят 36 спортсменов в десяти видах спорта. Знаменосцами стали Денис Никиша и Аяулым Амренова. Первые старты с участием казахстанцев пройдут 7 февраля.
03.02.2026, 18:14
Казахстан и Пакистан: ключевые направления сотрудничества
Фото: depositphotos.com
В преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в МИД представили инфографику, отражающую ключевые направления сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, многостороннее сотрудничество и гуманитарные связи, сообщает пресс-служба ведомства.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?