В Алматы прошло спортивно-танцевальное шоу "Супергерои" по мотивам киноэпопеи Марвел
Комментарии
новости по теме
Картина мира: самые впечатляющие фото года
Фото: «Трудности жизни» фотографа года Мехмета Аслана — об отце, потерявшем ногу при взрыве бомбы на рынке в Сирии, и его сыне, родившемся без конечностей из-за лекарств, которые его матери пришлось принимать после отравления нервно-паралитическим газом. | iz.ru
Жюри международного конкурса Siena International Photo Awards определило победителей 2021 года.
11 главных фото недели: возвращение Пересильд из космоса, дезинфекция часовни на Ленинградском вокзале, восковой Конор Макгрегор
Фото: Актриса Юлия Пересильд (в центре) после приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18". Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 дней на Международной космической станции для съемок фильма "Вызов" и стали первыми в мире, кто снимал художественный фильм в космосе. | tass.com
В Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома
Фото: Telegram / @batumchik
Читаемое
16.11.2021, 08:39В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки 16.11.2021, 08:5421412В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута 16.11.2021, 08:51Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией17632Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией 16.11.2021, 09:19Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке14176Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке 16.11.2021, 09:319748Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран 12.11.2021, 18:19345169Подведены итоги республиканского конкурса знатоков казахского языка 12.11.2021, 18:13340849В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 13.11.2021, 20:15287092Более 300 алматинцев получили вакцину Pfizer 12.11.2021, 21:24272701Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию 09.11.2021, 14:33247483Начальник районного УП в Костанайской области уволился после скандала с госномером 17.10.2021, 17:511350838В Алматы меняют маршруты трех автобусов 18.10.2021, 08:44874126В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ 18.10.2021, 08:18778708В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков 17.10.2021, 16:33685099Официальные страницы сайта премьер-министра Казахстана недоступны из-за фишинговой атаки 18.10.2021, 12:24668035Эколог: глобальное потепление угрожает Казахстану дефицитом воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?