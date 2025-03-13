12.03.2025, 13:46 5196
В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"
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11.03.2025, 10:10 6271
В Алматы зацвели подснежники
Фото: instagram/dots_foto
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Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
27.02.2025, 12:53 43251
Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане
Фото: Посольство КНР
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В посольстве КНР в Астане состоялся торжественный прием по случаю вступления в должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики господина Хань Чуньлиня.
31.01.2025, 19:01 109386
Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах
23.01.2025, 21:33 133281
Утреннюю Астану осветило солнечное гало
31.12.2024, 14:13 195181
Пушистые друзья отмечают Новый год
30.12.2024, 14:43 194576
Новогоднее настроение в электропоездах
Фото: railways.kz
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Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.
Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
21.12.2024, 14:50 214156
В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
04.12.2024, 09:59 240886
Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе
Фото: Акимат Актюбинской области
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В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?