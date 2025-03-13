12.03.2025, 13:46 5196

В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АлматыВОВприём

новости по теме

11.03.2025, 10:10 6271

В Алматы зацвели подснежники

Фото: instagram/dots_foto

Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

27.02.2025, 12:53 43251

Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане

Фото: Посольство КНР
В посольстве КНР в Астане состоялся торжественный прием по случаю вступления в должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики господина Хань Чуньлиня.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПосолКНРдипломатияАстана
31.01.2025, 19:01 109386

Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2025, 21:33 133281

Утреннюю Астану осветило солнечное гало

Фото: sxodim.astana

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

31.12.2024, 14:13 195181

Пушистые друзья отмечают Новый год

Фото: Depositphotos

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

30.12.2024, 14:43 194576

Новогоднее настроение в электропоездах

Фото: railways.kz
Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.

Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

21.12.2024, 14:50 214156

В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках

Фото: Акимат Алматы
В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.

На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.

В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

04.12.2024, 09:59 240886

Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе

Фото: Акимат Актюбинской области
В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?

      Архив опросов