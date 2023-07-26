В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
07.07.2023, 23:28 111446
В Астане стартовал военно-музыкальный фестиваль
Фото: МО РК
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В столице Казахстана проходит I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана - мәдениет керуені", приуроченный к 25-летию главного города страны, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
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Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос
Фото: акимат Алматы
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Обследование моста через реку Есентай на проспекте Аль-Фараби выявило, что мост находится в аварийном состоянии. Об этом в ходе пресс-тура рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, сообщает акимат города Алматы.
Для того чтобы на мосту не было пробок, количество полос увеличат с шести до восьми - по четыре в двух направлениях. Расширят мост за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов. До реконструкции пешеходы передвигались по мосту, что являлось небезопасным, учитывая, что скорость движения по проспекту Аль-Фараби составляет 80 км/ч.
Реконструкция мостового сооружения будет выполняться в три этапа: сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, после этого будет проведена гидроизоляция, а затем асфальтовое покрытие. Всего мост включает 96 балок. На сегодняшний день заменено 27 балок", - рассказал Сагындык Телибаев.
Напомним, в Алматы из-за ремонта дорог образовались большие пробки на улицах. Вчера днем в верхней части города онлайн-карты показывали десятибалльные пробки.
Заторы на улицах образовались из-за ремонта на проспекте Аль-Фараби. По состоянию на 14.00 11 июля десятибалльные пробки интерактивные онлайн-карты показывали на улицах: Жарокова, Левитана, Штрауса, Радостовца, Ескараева, Ходжанова, Байкадамова, Утепова, Басенова, Тимирязева, Бабаева, Розыбакиева. А также на проспектах Аль-Фараби и Гагарина, в микрорайоне Казахфильм и соседствующих с ним улочках в частном секторе. Виной всему - перекрытие южной стороны Аль-Фараби на участке от Жарокова до поворота на Ремизовку.
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