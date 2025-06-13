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В Астане завершился 10-дневный пресс-тур по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао".





В этом году впервые к участию в пресс-туре по казахстанско-китайским проектам были приглашены представители ведущих СМИ Центральной Азии. Журналисты Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, освещая деятельность масштабных проектов строительства "Одного пояса и пути", преодолели почти 10 тысяч километров пути, что равнозначно протяженности Великого шелкового пути.





По итогам международной экспедиции изданием "Жэньминь жибао" был проведен семинар с журналистами и экспертами. Участники мероприятия высоко оценили успехи пресс-тура, подчеркнув значимость подобных проектов в развитии отношений Китая и стран Центральной Азии.





В ходе пресс-тура, организованного ведущим СМИ Китая "Жэньминь жибао", журналисты посетили сортировочный цех логистической компании YTO Express - Qazpost в Алматы, опреснительный завод компании "Каражанбасмунай" в Мангистауской области, завод по производству дорожного битума CASPI BITUM в Актау, агропромышленный кластер ТОО "Мемолюкс"и китайской корпорации "Ай Цзюй" в Северо-Казахстанской области и предприятие QazTehna, специализирующееся на производстве коммерческого транспорта Yutong, в Сарани. В завершение экспедиции журналисты побывали на известнейшем горном курорте Заилийского Алатау "Шымбулаке" и на озере Кайынды в национальном парке "Кольсай колдери".