В Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома
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Крупный оползень в Сочи: более 70 человек покинули свои поврежденные дома можно так назвать
5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.
"Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.
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«Есть только одна цена в искусстве — беспощадность к себе»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова
2 сентября исполняется 95 лет со дня рождения советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Евгения Леонова. Его помнят по ярким образам в фильмах «Джентльмены удачи», «Белорусский вокзал», «Кин-дза-дза!», «Полосатый рейс», «Старший сын», «Мимино» и многих других. Актёр снимался у таких режиссёров, как Эльдар Рязанов, Александр Митта, Георгий Данелия. Кроме того, он играл в «Ленкоме», театрах имени Станиславского и имени Маяковского.