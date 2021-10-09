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В Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома

08.10.2021, 15:29 18037

Фото: Telegram / @batumchik

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    5 октября крупный оползень разрушил улицу Новошкольную в сочинском селе Сергей-Поле. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Кроме того, наклонились опоры газовых труб и электролиний.

    "Оползнем повреждены 22 частных дома в селе Сергей-Поле. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища", – уточнил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

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