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В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь для летних Игр 2024 года в Париже. Церемония прошла у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада, сообщает Euronews





По традиции огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц. Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не напрямую от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры.









Путь огня до Парижа займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут до Афин, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м - в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.