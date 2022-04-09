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В Казахстан пришли весенние паводки

09.04.2022, 00:04 741

Фото: МЧС РК

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Весна в Алматы

06.04.2022, 23:43 7306

Взрывная волна: Шанхай ушел на карантин

29.03.2022, 13:43 26571

Фото: iz.ru

В крупнейшем городе Китая зафиксирована рекордная вспышка коронавируса. 

В Казахстане за сутки из снежного заноса спасено и эвакуировано около 700 человек

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Последствия январских событий в Казахстане

17.03.2022, 17:12 55661
Последствия январских событий в Казахстане


Состав бюро политсовета партии AMANAT

11.03.2022, 19:45 76696
Состав бюро политсовета партии AMANAT


Мы должны помнить: рисунки детей Донбасса

04.03.2022, 11:52 102211

Фото: ИА REGNUM/8 лет, Торез

8 лет бои на территории ДНР и ЛНР практически не останавливались. За это время, по данным ООН, погибло около 13 тысяч человек, среди них женщины и дети.

Сейчас дети, эвакуированные из ДНР и ЛНР, пошли в российские детские сады и школы, для них организуют культурные программы. Эти дети ждут, когда наступит мир на их родной земле.

ИА REGNUM публикует рисунки детей Донбасса, укрывшихся в России от бомбежек и наступления ВСУ в 2014 году. Мы должны помнить.

Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

28.02.2022, 16:09 112446
Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран

Фото: twitter/Lijian Zhao 赵立坚

Лучшие фотографии церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине

22.02.2022, 13:01 138061

Фото: gazeta.ru

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