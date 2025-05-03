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Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.





По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.