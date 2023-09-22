В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля
Самый крупный в мире крытый морской научный парк Chimelong Spaceship, похожий на гигантский НЛО, открыли в китайском городе Чжухай. Здесь представлено более 100 000 морских животных.
Общая длина морского научного парка "Чимелонг" составляет 650 м, а площадь - около 400 м². Океанариум может принимать более 50 000 посетителей в день. Здесь установлены самая большая в мире аквариумная витрина и самый большой в мире аквариум с живыми кораллами, а также крупнейший морской музей. Всего в парке, разделенном на 15 тематических зон, живут около 300 видов морских животных, а также 100 видов живых кораллов.
Открытие "Чимелонга" было запланировано еще на 2021 год, но после 10 лет проектирования и 5 лет строительства гигантский парк открыл ворота для посетителей только в сентябре 2023-го. Строительство здания обошлось компании Chimelong Group, которой принадлежат и другие крупные парки развлечений в Китае, в 1,1 млрд долларов США.