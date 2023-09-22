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В селе Софиевка под Астаной сегодня завершился ежегодный международный турнир по кусбегилик имени Кунтугана Токтыбайулы.





В конкурсе, который продолжался два дня, приняли участие кусбеги из разных уголков страны, а также из Китая, Монголии и Кыргызстана.





Международный турнир в этом году провели в Астане в 6-й раз. В соревнованиях приняли участие такие столичные спортсмены, как Серикболсын Жалгасулы - победитель чемпионата мира, Арман Кошкаров - чемпион Азии.









По итогам турнира первое место в соревнованиях среди ястребов занял Тұйғын Толемырзы Пана из Туркестана. Второе место занял Көкжендет Аяна Сейтжана из Алматинской области, третье - Ақсеңгір Армана Кошкарова из Атырау.





А в конкурсе среди соколов лучшим стал Каракоз астанчанина Ерасыла Серикбекұлы. Второе и третье места заняли птицы карагандинца Танат Оспанкулова.





Первое место среди беркутов заняла птица Армана Кошкарова из Атырауской области. Второе - беркут Ерасыла Серикбекулы из Астаны. На третьем месте оказалась птица Ерлана Кенжетаева из Акмолинской области.