27.07.2024, 14:42 3736
В Париже открылись Олимпийские игры - 2024
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26.07.2024, 20:06 7791
Олимпиада-2024: фоторепортаж из Олимпийской деревни
Фото: Sali Sabirov/ NOC
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Жизнь бьет ключом в Олимпийской деревне, где находятся спортсмены со всего мира. У атлетов в доступе не только залы для тренировок, но и возможность делиться культурой, заводить знакомства, смотреть соревнования на больших экрана. Для того чтобы найти друзей из любого уголка мира, созданы все условия, сообщает НОК РК.
На Олимпиаду в Париж вместе с нашими атлетами специально приехали 67 тренеров и 15 врачей. Об этом ранее сообщил глава департамента спорта НОК Казахстана Бектур Киятбай. Более того, в состав делегации вошли 16 спарринг-партнеров. Они помогут нашим спортсменам готовиться и выступать на Играх.
12.07.2024, 00:06 35276
Мощные молнии над Алматы
Фото: instagram/dots_foto
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Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел невероятно красивые молнии над Алматы.
"Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон, и по городу и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю", - написал фотограф у себя на странице в Instagram.
28.06.2024, 19:49 65556
Живой кадр: лучшие фотографии природы
Фото: Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший Лес монархов/BigPicture Photography: Natural World Photography/Jaime Rojo
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Опубликованы результаты международного фотоконкурса BigPicture Photography: Natural World Photography 2024, посвященного природе и окружающему миру. Калифорнийская академия наук выбрала главные снимки этого года от участников из почти 70 стран мира. Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший "Лес монархов".
07.06.2024, 11:39 116281
На обратной стороне Луны: Китай опубликовал фотографии с лунного зонда "Чанъэ-6"
Фото: Синьхуа
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское национальное космическое управление во вторник опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.
Как сообщает агентство "Синьхуа", среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения.
Изображения были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2", - пишет агентство.
Ранее зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне спутника Земли, где впервые в истории человечества собрал около 2 килограммов образцов грунта и скоро доставит их на Землю.
31.05.2024, 18:11 135266
Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы
22.05.2024, 11:09 159541
Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.
Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.
На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.
Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
14.05.2024, 15:29 182061
Впервые в истории альпинистка из Казахстана покорила Эверест
Фото: Kazakh Everest Team
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12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда "Kazakh Everest Team" в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира - пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба "Kazakh Everest Team" со ссылкой на непальскую компанию "Seven Summit Treks", которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.
09.05.2024, 14:21 201881
Алмаатинцы отмечают День Победы
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В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
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