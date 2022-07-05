В рамках программы Китайского Евразийского Пресс Центра журналист Kazakhstan Today побывал в парке Шичахай
04.07.2022, 18:04 2791
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Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?