28.09.2023, 15:44 6796
В Ташкенте на складе произошел сильный взрыв
Фото: t.me/nova24live
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На складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар.
Взрыв прогремел около 2.55 по местному времени. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые показало местное издание Daryo, видно зарево от огня, за ним следует вспышка. От места пожара поднимается столб дыма.
В результате взрыва на складе на массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента пострадали 163 человека.
Из них 24 человека госпитализированы, 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.
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28.09.2023, 17:13 7506
Казахстанские СМИ оценили величие Тюменского края
Фото: Памятник царской семье в Тюмени/Kazakhstan Today
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Журналисты и блогеры из Казахстана смогли увидеть главные особенности Тюмени и Тюменской области во время организованного в рамках гуманитарного сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации пресс-тура.
26.09.2023, 10:25 24561
Казахстанские спортсмены - призеры Азиады-2023 Дополнено
Фото: Казахстанская делегация приняла участие в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр / olympic.kz
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в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.
21.09.2023, 16:55 36861
Алтын-Эмель и Барсакельмес вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: МИД РК
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Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО включил в Список всемирного наследия территории национального парка Алтын-Эмель и заповедника Барсакельмес как части транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана", внесенной совместно Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Решение об этом было принято на расширенной 45-й сессии Комитета, проходящей в столице Королевства Саудовская Аравия.
На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. По мнению ученых, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. При этом они являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений, таких как саксаул. Напомним, что несколько лет назад Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.
19.09.2023, 10:53 45836
В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля
Фото: t.me/truekpru
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Самый крупный в мире крытый морской научный парк Chimelong Spaceship, похожий на гигантский НЛО, открыли в китайском городе Чжухай. Здесь представлено более 100 000 морских животных.
Общая длина морского научного парка "Чимелонг" составляет 650 м, а площадь - около 400 м². Океанариум может принимать более 50 000 посетителей в день. Здесь установлены самая большая в мире аквариумная витрина и самый большой в мире аквариум с живыми кораллами, а также крупнейший морской музей. Всего в парке, разделенном на 15 тематических зон, живут около 300 видов морских животных, а также 100 видов живых кораллов.
Открытие "Чимелонга" было запланировано еще на 2021 год, но после 10 лет проектирования и 5 лет строительства гигантский парк открыл ворота для посетителей только в сентябре 2023-го. Строительство здания обошлось компании Chimelong Group, которой принадлежат и другие крупные парки развлечений в Китае, в 1,1 млрд долларов США.
15.09.2023, 19:36 60501
В Казахстане выбирали лучших беркутчи
Фото: Акимат Астаны
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В селе Софиевка под Астаной сегодня завершился ежегодный международный турнир по кусбегилик имени Кунтугана Токтыбайулы.
В конкурсе, который продолжался два дня, приняли участие кусбеги из разных уголков страны, а также из Китая, Монголии и Кыргызстана.
Международный турнир в этом году провели в Астане в 6-й раз. В соревнованиях приняли участие такие столичные спортсмены, как Серикболсын Жалгасулы - победитель чемпионата мира, Арман Кошкаров - чемпион Азии.
По итогам турнира первое место в соревнованиях среди ястребов занял Тұйғын Толемырзы Пана из Туркестана. Второе место занял Көкжендет Аяна Сейтжана из Алматинской области, третье - Ақсеңгір Армана Кошкарова из Атырау.
А в конкурсе среди соколов лучшим стал Каракоз астанчанина Ерасыла Серикбекұлы. Второе и третье места заняли птицы карагандинца Танат Оспанкулова.
Первое место среди беркутов заняла птица Армана Кошкарова из Атырауской области. Второе - беркут Ерасыла Серикбекулы из Астаны. На третьем месте оказалась птица Ерлана Кенжетаева из Акмолинской области.
11.09.2023, 23:33 75876
Число погибших в результате землетрясения в Морокко превысило 2 тысячи человек
11.09.2023, 11:23 80701
Сборная Казахстана обыграла футболистов Северной Ирландии в отборе на Евро-2024
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?