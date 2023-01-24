22.01.2023, 10:05 3446
Визит главы государства в Костанайскую область
новости по теме
23.01.2023, 09:33 3086
В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
17.01.2023, 12:40 16996
Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ
12.01.2023, 19:02 26906
Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана
Фото: instagram/tipavlo.dar
Рассказать друзьям
Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.
Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
31.12.2022, 13:16 55091
Новогоднее настроение
28.12.2022, 13:49 63896
Детеныши тюленей греются на солнышке
Читаемое
23.01.2023, 08:35В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей 23.01.2023, 08:5231466Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения 23.01.2023, 11:5325106Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023, 13:2822766Вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана 23.01.2023, 10:0522696Глава департамента Минобороны подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 18.01.2023, 10:12183081В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 19.01.2023, 12:33183006По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге 17.01.2023, 14:56177816В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан 19.01.2023, 09:40172746Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 01.01.2023, 00:40239196Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55222391Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53217836В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26209116Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59202631Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?