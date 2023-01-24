22.01.2023, 10:05 3446

Визит главы государства в Костанайскую область

Фото: Кадр с видео Акорда

 
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23.01.2023, 09:33 3086

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

Фото: russian.news.cn
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.

В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.

Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
 
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17.01.2023, 12:40 16996

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Фото: Акорда

 
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12.01.2023, 19:02 26906

Световые столбы в зимнем небе северного Казахстана

Фото: instagram/tipavlo.dar
Суровые холода подарили жителям Актогайского района Павлодарской области потрясающее зрелище.

Фотограф запечатлел редкое природное явление "морозные столбы": низкие температуры и крошечные хлопья льда создают иллюзию световых столбов, уходящих в ночное небо.
 
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06.01.2023, 23:51 40031

Непогода в Казахстане

Фото: МЧС РК

 
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31.12.2022, 13:16 55091

Новогоднее настроение

Фото: 35photo.pro / Наталья Казанцева

 
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30.12.2022, 13:53 58061

Новый год с животными

Фото: adonius.club

 
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Теги:животныеНовый годфотографии
28.12.2022, 13:49 63896

Детеныши тюленей греются на солнышке

Фото: telegram/Animal Planet

 
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Теги:животные
26.12.2022, 10:56 69861

68 законов и 238 часов в самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год

Фото: Telegram/bort_01

 
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