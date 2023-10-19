Рассказать друзьям

В Алматы прошел финал чемпионата Казахстана по байге с призовым фондом в 82,5 млн тенге. Наездники со всей страны продемонстрировали свое мастерство в управлении лошадью. Победители получили заслуженные награды и призы, а зрители насладились захватывающими соревнованиями и красивыми выступлениями.





В рамках чемпионата также состоялся конкурс национального костюма с призовым фондом в два миллиона тенге, победительницей которого стала Бақытгүл Пардаева. Финал прошел при поддержке акимата Алматы и Ассоциации национальных видов спорта РК. В следующем году планируется расширить географию участников и увеличить призовой фонд.



