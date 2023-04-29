27.04.2023, 22:00 7316

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана

Фото: Акорда

 
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24.04.2023, 05:54 27496

Весенняя Алма-Ата


 
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19.04.2023, 20:05 42596

Президент Казахстана провел совещание по итогам социально-экономического развития страны

Фото: Акорда

 
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18.04.2023, 18:35 47226

Апрельский снегопад в Астане


 
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16.04.2023, 10:44 62111

Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе в Астане


 
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13.04.2023, 10:55 72171

В Астане проходит детский Кубок РК по шахматам

С 7 апреля по 1 мая в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам - 2023. В этом году впервые дополнительные события в рамках соревнования транслируются с помощью интеллектуальной платформы на базе нейросетей.
 
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09.04.2023, 16:17 84531

Ауызашар от имени Президента в Акорде

Фото: Акорда

 
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04.04.2023, 23:23 98121

Новый состав правительства Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.

Кабинет министров обновили всего два человека.

  • Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
  • Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.

Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
 
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03.04.2023, 12:18 102761

Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы

Фото: МЧС РК
В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.

Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
 
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