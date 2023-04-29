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Новый состав правительства Казахстана
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении министров.
Кабинет министров обновили всего два человека.
- Мурат Нуртлеу - назначен замом премьера и министром иностранных дел;
- Алмасадам Саткалиев - занял пост министра энергетики.
Остальные руководители министерств в новом кабинете сохранили свои посты.
03.04.2023, 12:18 102761
Занятия газодымозащитников по преодолению огневой полосы
Фото: МЧС РК
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В Мангистауской области проведены занятия по преодолению огневой полосы психологической подготовки.
Газодымозащитная служба одной из первых берет на себя ответственность по спасению жизни и эвакуации людей из задымленных помещений, так как именно ее звенья призваны работать в непригодной для дыхания среде. Чтобы повысить профессиональное мастерство и боевую готовность газодымозащитников, среди личного состава Актауского гарнизона проведены занятия по преодолению огневой полосы.
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