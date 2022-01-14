Заседание правительства Казахстана 12.01.2022 (инфографика)
новости по теме
Новый состав правительства Казахстана
Праздничный салют в честь 30-летия Независимости Казахстана запустили в Нур-Султане
Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»
Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками
Фото: gazeta.ru
На матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты петербургского «Зенита» поддержали социальную акцию «Собакам лучше дома».
Игроки сине-бело-голубых перед стартовым свистком вышли на поле с щенками из приютов. Акция были приурочена к 30 ноября, Всемирному дню домашних животных. Таким образом «Зенит» пытался привлечь внимание к проблемами ответственности за питомцев и ухода за ними.
На протяжении всей игры на стадионе в Санкт-Петербурге работала специальная площадка, где все желающие могли помочь благотворительным зоозащитным организациям или забрать себе животное из приюта.
🐶💙😍 #СобакамЛучшеДома pic.twitter.com/5QA9OeLC6D— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021
Школа молодых археологов России и Казахстана прошла в Оренбурге
Сильный ветер обрушился на Жамбылскую область
Читаемое
13.01.2022, 11:44В МИИР сообщили о выполнении и отмене авиарейсов 13.01.2022, 09:1746991Аэропорт Алматы возобновил свою работу 13.01.2022, 13:1146921В Алматы простились с офицером Вооруженных сил Хаировым, погибшем при защите города от террористов 13.01.2022, 14:0943306Памятник силовикам, погибшим во время беспорядков, установят в Алматы 13.01.2022, 15:4140691Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции 11.01.2022, 21:0374431В пяти областях объявили штормовое предупреждение 12.01.2022, 16:0570246Казахтелеком заявил о скидках 50% для абонентов 11.01.2022, 20:4563391Спасатели Шымкента помогли бегемоту 12.01.2022, 17:2362771Прибывающих в аэропорт Нур-Султана туристов доставят в Алматы железнодорожным транспортом 12.01.2022, 21:4562751В Алматинской области возобновлено межобластное автобусное сообщение 15.12.2021, 11:06355722Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года 15.12.2021, 17:02355106В РК в январе - ноябре производство сельхозпродукции сократилось на 2,5% 15.12.2021, 11:30338041КТГ и NCOC подписали соглашение о работе по базовому проектированию этапа месторождения Кашаган 15.12.2021, 15:35335581Нацбанк: Годовая инфляция в стране замедлилась 15.12.2021, 16:02335526Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?