13.02.2024, 14:07 4371
Зеленый дракон и красные фонарики: как отмечают китайский Новый год
новости по теме
08.02.2024, 10:54 19746
В Медеуском районе Алматы на жилые дома сошел оползень
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
8 февраля в 02.20 поступила информация о том, что в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы на улице Олимпийская из-за переувлажнение грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубометров. Повреждены два частных жилых дома.
Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
На месте происшествия обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 г.р., женщины 1980 г.р. и двух юношей 2007 г.р.", - сообщили в ДЧС.
30.01.2024, 15:02 40496
Взрыв газового баллона в Карагандинской области
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области.
На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
28.01.2024, 13:25 49111
Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
Рассказать друзьям
На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
25.01.2024, 17:11 57606
В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
19.01.2024, 16:11 74706
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
Фото: Молодой балет Алматы
Рассказать друзьям
"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
16.01.2024, 14:46 80066
Обитатели Алматинского зоопарка
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Рассказать друзьям
Фотограф Михаил Сорокоумов на своей странице в Instagram делится уникальными фотографиями обитателей Алматинского зоопарка, среди которых: белая медведица, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе, розовый фламинго и другие животные.
05.01.2024, 17:32 106826
В китайском Харбине построили ледяной город
Фото: Xinhua/Wang Jianwei
Рассказать друзьям
В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проходит ежегодно и считается одним из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из снега и льда. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тысяч квадратных метров, его соорудили всего за 15 дней.
Читаемое
14.02.2024, 11:09Минсельхоз выделил 35 млрд тенге на льготное кредитование посевной 14.02.2024, 10:1854931Сотовых операторов в Рудном оштрафовали на 10 млн тенге за некачественный интернет 14.02.2024, 12:30Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе52141Законопроект о запрете въезда в Казахстан насильникам детей, экстремистам и террористам одобрили в мажилисе 14.02.2024, 12:5151061В мажилисе произошли кадровые перестановки 14.02.2024, 08:4243141В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у шахтеров 11.02.2024, 16:27161986В Актюбинской области из-за бурана трех рожениц доставили на спецтехнике в роддом 10.02.2024, 21:50159901Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане 09.02.2024, 18:47158871Стала известна точная численность населения Казахстана 12.02.2024, 19:58147386Мажилисмен призвал ввести мораторий на строительство в предгорьях 11.02.2024, 14:46142321На ТЭЦ Астаны произошел сбой 31.01.2024, 17:25276741Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35276366В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02272406В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19262176В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50260636Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?