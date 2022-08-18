Жайляу Заилийского Алатау
17.08.2022, 12:37 3936
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Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?