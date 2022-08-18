Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

Ни в коем случае, нужно снижать нагрузку и сократить учебный год

Не продлевать, дети перегружены и к концу года находятся на пределе, в конце мая в некоторых регионах +30, в классах будет нечем дышать

Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой

Надо вообще отменить каникулы

Мне все равно