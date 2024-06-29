28.06.2024, 19:49 3891
Живой кадр: лучшие фотографии природы
Фото: Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший Лес монархов/BigPicture Photography: Natural World Photography/Jaime Rojo
Рассказать друзьям
Опубликованы результаты международного фотоконкурса BigPicture Photography: Natural World Photography 2024, посвященного природе и окружающему миру. Калифорнийская академия наук выбрала главные снимки этого года от участников из почти 70 стран мира. Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший "Лес монархов".
новости по теме
07.06.2024, 11:39 54616
На обратной стороне Луны: Китай опубликовал фотографии с лунного зонда "Чанъэ-6"
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское национальное космическое управление во вторник опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.
Как сообщает агентство "Синьхуа", среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения.
Изображения были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2", - пишет агентство.
Ранее зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне спутника Земли, где впервые в истории человечества собрал около 2 килограммов образцов грунта и скоро доставит их на Землю.
31.05.2024, 18:11 73601
Токаев посетил новый международный терминал аэропорта Алматы
22.05.2024, 11:09 97876
Масштабная общегородская сейсмотренировка прошла в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Рассказать друзьям
Основной целью сейсмотренировки явилось повышение уровня подготовки населения города к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы население заранее определило маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.
Условно, в городе произошло землетрясение, в результате создалась сложная обстановка, пожары, различные аварии.
На базах социальных объектов города, обслуживающих людей с ограниченными возможностями, с привлечением личного состава ДЧС и военнослужащих Алматинского гарнизона, практически отработаны действия по безопасной эвакуации особенных людей на безопасные места.
Стоит отметить, что во всех школах, колледжах, ВУЗах, больницах, поликлиниках, торговых центрах и домах, проведены объектовые сейсмотренировки.
14.05.2024, 15:29 120396
Впервые в истории альпинистка из Казахстана покорила Эверест
Фото: Kazakh Everest Team
Рассказать друзьям
12 мая в 07:25 утра по времени Непала казахстанская команда "Kazakh Everest Team" в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира - пик Эверест (8 848м), сообщает пресс-служба "Kazakh Everest Team" со ссылкой на непальскую компанию "Seven Summit Treks", которая специализируется на восхождениях в Гималаях и является официальным проводником казахстанской экспедиции.
09.05.2024, 14:21 140871
Алмаатинцы отмечают День Победы
Рассказать друзьям
В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
06.05.2024, 20:43 154376
Катастрофическое наводнение в Бразилии: погибло более 70 человек
30.04.2024, 15:54 179526
В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ
Рассказать друзьям
В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта.
Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.
Как сообщили в компании, 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.
Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
Читаемое
29.06.2024, 09:00В Мангистауской области выявили 7 случаев заражения эхинококкозом 29.06.2024, 12:158551В Костанайской области нашли тело пропавшей девушки 29.06.2024, 09:233356В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы 29.06.2024, 15:25Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива2646Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива 29.06.2024, 14:131306Генсек ООН посетит Казахстан 22.06.2024, 18:44258156По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 22.06.2024, 12:41231631Уволенного гендиректора Атырауского НПЗ восстановили в должности 22.06.2024, 11:52224916Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию 22.06.2024, 11:13223981Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети 23.06.2024, 18:08208411Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области 10.06.2024, 09:13265381Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 22.06.2024, 18:44258156По факту отключения воды в Павлодаре проведут расследование 08.06.2024, 11:51254616Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48253831Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23250291Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?