Шэньчжень станет городом мечты: как развиваются технологии 5G + AR

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В китайском Шэньчжене 17 июня прошел саммит, посвященный развитию технологий 5G и AR - "дополненной реальности". На мероприятии, организованном компанией Huawei, лучшие умы обсуждали, как сделать из Шэньчженя город мечты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

AR, augmented reality, "дополненная реальность", позволяет очень хорошо сочетать цифровой и физический мир. Сети 5G дают возможность работать с дополненной реальностью в любом месте.

В будущем сочетание мобильных телефонов и дополненной реальности станет основным трендом, подчеркнули представители Huawei. И если сейчас для работы с очками требуется высокая мощность смартфона, то спустя некоторое время, когда технологии достигнут определенного уровня, возможно, очки AR уже будут включать в себя и функции телефона.

Согласно прогнозам Huawei и данным сторонних компаний, к 2025 году объем рынка AR составит 300 млрд долларов США, заявил главный исполнительный директор Huawei Carrier BG Боб Цай.

AR может обеспечить конвергенцию физического и цифрового миров. По нашим ожиданиям, дополненная реальность сначала получит массовое распространение в пяти приоритетных отраслях: образование, социальные сети, покупки, путешествия и навигация, а также игры", - сказал Боб Цай.

Цай также объявил о выпуске Белой книги AR Insight and Application Practice, в которой содержится информация об AR-индустрии с точки зрения устройств, приложений и сетей. Цай призвал всю отрасль работать вместе для процветания экосистемы 5G + AR.

Поскольку в сложившихся условиях из-за COVID-19 клиенты со всего мира не могут посетить Huawei, компания начала использовать AR для демонстрации своих ведущих продуктов и решений в режиме онлайн. Кроме того, Huawei использует AR для быстрой доставки базовых станций 5G, что значительно повышает эффективность поставок.

Эксперт продемонстрировал, как Huawei "производит" AR. Air Photo от Huawei использует уникальные алгоритмы для преобразования 2D-фотографии в цифровую 3D-модель. Это существенно упрощает моделирование AR 3D-персонажей. Цай также представил платформу для разработки дополненной реальности Huawei AR Engine, ориентированную на мобильные устройства. С помощью Huawei AR Engine разработчикам необходимо написать всего 10 строк кода для создания AR-эффектов, что значительно повышает эффективность разработки AR-приложений.

В мероприятии приняли участие и выступили с докладами ведущие специалисты индустрии, среди которых Хэ Чэнцзянь, директор "Бюро управления коммуникациями Шэньчжэня", Дэвид Маккуин, исполнительный директор Strategy Analytics, Хуан Хэ, главный продюсер телеканала Shenzhen TV Station, Вэй Жунцзе, генеральный директор RealMax, Хироши Фукуда, генеральный директор meleap, Лян Цзиньхао, представитель HADO China Region, и Фу Цзе, исполнительный директор Shenzhen AR Association. Они поделились примерами использования AR и своими взглядами на будущие тенденции AR.

По словам Хэ Чэнцзяня, Шэньчжэнь - первый город в мире с полным покрытием 5G SA. ИКТ-услуги, представленные AR, потенциально могут быть использованы в широком спектре отраслей, включая промышленное производство, электронную коммерцию, недвижимость, домашний декор, культуру, спорт, туризм, здравоохранение и образование. AR-приложения стали ключевым двигателем цифровой трансформации, глубоко изменят методы производства и то, как мы живем.

Завершая свое выступление, Цай сказал: "Если вы хотите идти быстро, идите в одиночку; если вы хотите пойти далеко, идите вместе. Для развития AR сейчас просто необходимы совместные усилия всей индустрии в успешном создании цепочки добавленной стоимости 5G + AR".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства