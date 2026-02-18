17.02.2026, 16:30 4786
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт к Празднику Весны - 2026
Фото: Скрин с видео
Медиакорпорация Китая представила гала-концерт по случаю Праздника Весны 2026 года. Это одно из самых ожидаемых культурных событий, объединяющих зрителей по всему миру.
Традиционное праздничное шоу включает музыкальные и танцевальные номера, театральные постановки и современные мультимедийные элементы. Трансляция концерта ежегодно собирает многомиллионную аудиторию и становится ярким символом наступления Нового года по лунному календарю.
13.02.2026, 11:48
В Шанхае во время строительства метро обрушился участок дороги
Фото: скрин с видео
12 февраля в Шанхае произошел обвал крупного участка проезжей части на пересечении улиц Цисинь и Лиань. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как трескается асфальт и образуется провал глубиной в несколько этажей, увлекая за собой строительные конструкции. Очевидцы спешно покинули место происшествия.
30.01.2026, 10:52
Редкого снежного барса запечатлели в горах Алматы
Фото: Depositphotos
В горах Алматы запечатлели снежного барса. Уникальные кадры редкого хищника снял известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
По его словам, встреча произошла в горной местности недалеко от города.
Сегодня сбылась моя мечта - в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния", - рассказал фотограф.
Он отметил, что барс поймал марала, сбросил его со скал и после этого охранял добычу. В этот момент и были сделаны кадры.
Снежный барс занесен в Красную книгу и считается одним из самых редких и скрытных хищников. Его появление вблизи Алматы вновь подтверждает богатство и сохранность горной экосистемы региона.
29.01.2026, 11:01
В общественных местах Астаны работает робот-собака
Фото: Кадр с видео
В Астане на объектах транспортной инфраструктуры и в крупных торгово-развлекательных центрах используется роботизированный патрульный комплекс в формате робота-собаки.
Как сообщили в правоохранительных органах, видеонаблюдение ведется в режиме реального времени и интегрировано с центром оперативного управления полиции. Это позволяет круглосуточно отслеживать обстановку и оперативно передавать информацию дежурным службам.
28.01.2026, 11:23
Чарынский парк показал редкие кадры дикой природы
Фото: Depositphotos
Национальный парк "Чарын" опубликовал уникальные видео с фотоловушек. В районе Сартогай в объектив попала туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу РК.
Также фотоловушка сняла манула с котенком - редчайший и трогательный момент. Осторожная самка выводит малыша из укрытия, убедившись в безопасности.
08.01.2026, 12:04
В Гонконге прошел впечатляющий фестиваль драконов и львов
Фото: Depositphotos
Около 140 танцевальных коллективов заполнили улицы Гонконга в первые два дня 2026 года, отмечая Гонконгский фестиваль и восьмой Всемирный день драконов и львов.
Танцевальные коллективы приняли участие в новогоднем параде вдоль набережной Цим Ша Цуй, объединив усилия с более чем 1500 артистами из более чем 10 стран, чтобы продемонстрировать богатство китайской культуры мировой аудитории.
Танец льва - одна из радостей и культурных традиций, которые ценят китайцы. Мы особенно любим его, поэтому и занимаемся этим видом спорта", - сказал исполнитель господин Ло.
Он также подчеркнул: "Шаги, координация движений талии и стойки, а также другие сложные элементы танца льва требуют интенсивных тренировок. Это тяжело, но мы, танцоры львов, подобно мастерам боевых искусств, не боимся трудностей. Преодоление этих трудностей имеет важное значение для нашего участия в этом виде спорта".
Тема фестиваля - "Международное собрание элиты танцоров драконов и львов" - ознаменовалась великолепным грандиозным парадом вдоль знаменитой набережной, в котором приняло участие впечатляющее шествие из 138 трупп, исполняющих танцы львов и драконов.
Во время Международного конкурса танцев львов более 40 элитных команд продемонстрировали свои навыки мирового класса в захватывающем соревновании точности и артистизма.
Танец льва и дракона - это заветная традиция, символизирующая удачу, силу и изгнание злых духов.
07.01.2026, 19:03
Китайская зимняя сказка. Гигантские снежные скульптуры радуют посетителей выставки в Харбине
Фото: Кадр из видео
38-я международная выставка снежных скульптур на острове Солнца проходит на северо-востоке КНР в Харбине, сообщает Ruptly.
На кадрах фигуры в виде китайской стены, головы панды, даосского божества Нэчжа, а также межконтинентальной ракеты "Дунфэн-5C". В этом году тема мероприятия, ставшего визитной карточкой города, - "Поэтические картины среди льда и снега".
На территории площадью около 1,5 миллиона квадратных метров расположилось более 260 композиций. Для их создания потребовалось примерно 120 000 кубометров снега.
Я в Харбине впервые, и город меня впечатлил, особенно эти снежные скульптуры. Видно, что здесь очень развивают культурный туризм. Это очень красиво", - сказал турист Тан.
В свою очередь, посетитель Ли отметил масштаб и детализацию объектов.
Все выглядит невероятно реалистично. Особенно впечатлила скульптура "Национальное достояние", она изображает ракету "Дунфэн-5C". Она очень похожа на ту, что мы видели на военном параде, только цвет другой, а детали очень точные", - подчеркнул мужчина.
Международный фестиваль на острове Солнца проводится с 1988 года и открыт ежегодно с конца декабря до конца февраля.
07.01.2026, 11:09
Гуманоидный робот Atlas дебютировал на выставке CES
Фото: Hyundai y Boston Dynamics presentan al robot Atlas en el CES 2026 / Luis Chacon, EFE
Компания Boston Dynamics, принадлежащая автоконцерну Hyundai, впервые публично продемонстрировала своего гуманоидного робота Atlas на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Робот в человеческий рост самостоятельно поднялся с пола, прошелся по сцене, махал зрителям и поворачивал голову, имитируя движения человека. Демонстрация усилила конкуренцию в сфере человекоподобных роботов, где также активно работают Tesla и другие компании.
Во время показа Atlas управлялся инженером дистанционно, однако в реальных условиях робот будет передвигаться автономно, сообщил генеральный менеджер направления гуманоидных роботов Boston Dynamics Закари Яковски. В компании отметили, что продуктовая версия Atlas уже находится в производстве и к 2028 году будет задействована на заводе Hyundai по выпуску электромобилей в штате Джорджия для сборки автомобилей.
Hyundai владеет контрольным пакетом акций Boston Dynamics, известной также своим коммерческим роботом Spot, выполненным в виде собаки. Кроме того, автопроизводитель объявил о партнерстве с Google DeepMind, которая будет поставлять технологии искусственного интеллекта для роботов Boston Dynamics.
01.01.2026, 14:07
Полиция Казахстана провела новогодний флешмоб в честь наступления 2026 года
Фото: Скриншот в видео
