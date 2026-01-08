07.01.2026, 11:02 3046
Встать, помахать и заменить человека: как обновленный Atlas планирует захватить автозаводы к 2028 году
Фото: Abbie Parr/AP
Рассказать друзьям
Boston Dynamics впервые вывела на публику гуманоидного Atlas, и это выглядит как старт новой гонки роботов, которые уже умеют двигаться почти как люди, сообщает Securitylab.ru.
Boston Dynamics, принадлежащая Hyundai, впервые публично показала вживую своего человекоподобного робота Atlas. На презентации в рамках CES в Лас-Вегасе машина в полный рост поднялась с пола и несколько минут уверенно ходила по сцене, давая понять, что гонка гуманоидов, в которой участвуют Tesla и другие игроки, выходит на новый уровень.
Atlas вышел на сцену 5 января 2026 года во время мероприятия Hyundai и Boston Dynamics. По словам руководителя направления гуманоидов Boston Dynamics Закари Яковски, в демонстрации роботом управляли дистанционно, чтобы сделать показ максимально предсказуемым. При этом в реальных сценариях Atlas должен перемещаться самостоятельно и выполнять задачи без постоянного ручного контроля.
Робот двигался плавно, махал зрителям и поворачивал голову, словно внимательно следил за залом. В конце выступления Atlas театрально взмахнул руками и представил неподвижный образец будущей продуктовой версии. Она выглядит немного иначе и окрашена в синий цвет.
Компания утверждает, что продуктовая версия Atlas уже находится в производстве. Ее планируют использовать на сборке автомобилей, а внедрение намечено к 2028 году на предприятии Hyundai по выпуску электромобилей рядом с городом Саванна в штате Джорджия.
Hyundai владеет контрольной долей в Boston Dynamics, компании из Массачусетса, которая десятилетиями занимается робототехникой и прославилась прежде всего коммерческим роботом Spot. Именно четвероногие Spot открыли шоу Hyundai, синхронно станцевав под K-pop.
Еще одно важное объявление касается искусственного интеллекта. Hyundai сообщила о партнерстве с Google DeepMind, чьи ИИ-технологии будут использоваться в роботах Boston Dynamics. Для Google это в каком-то смысле возвращение к знакомой теме. В 2013 году компания покупала Boston Dynamics, а затем продала ее SoftBank. Hyundai приобрела разработчика у SoftBank в 2021 году.
Публичные показы гуманоидов остаются редкостью, и причина понятна. Любая осечка моментально разлетается по сети и превращается в антирекламу. Поэтому стартапы чаще выбирают ролики в соцсетях, где можно показать удачные дубли и не демонстрировать промахи. На этом фоне живое выступление Atlas, прошедшее без видимых проблем, выглядит особенно показательно.
В последние годы интерес к роботам подогревает коммерческий бум ИИ и свежие технические прорывы, которые привлекают в отрасль все больше денег. При этом эксперты напоминают, что до по-настоящему универсальных гуманоидов, способных уверенно работать и дома, и на производстве, еще далеко. Партнер консалтинговой компании McKinsey Алекс Панас, выступавший на панели по робототехнике на CES, отметил, что ключевой вопрос упирается в практические сценарии применения. Где-то действительно нужен человекоподобный формат, а где-то он не дает преимуществ. Зато, по его словам, быстрее всего сходятся воедино другие элементы, софт, чипы, связь и инфраструктура, и именно это откроет новые применения.
Пока гуманоиды еще не обладают достаточной ловкостью, чтобы всерьез угрожать массовым профессиям, но дискуссия о влиянии таких машин на занятость будет только усиливаться. Примечательно, что площадка в Джорджии, где Hyundai собирается тестировать Atlas, уже привлекала внимание властей. В прошлом году там прошел федеральный иммиграционный рейд, после которого были задержаны сотни работников, включая более 300 граждан Южной Кореи.
новости по теме
22.12.2025, 18:55 14466
Huawei провела Annual Awarding Ceremony для ICT академий в Казахстане
Фото: Huawei
Рассказать друзьям
Компания Huawei провела ежегодную церемонию Huawei Annual Awarding Ceremony, объединившую представителей 48 университетов Казахстана, на базе которых успешно функционируют ICT академии Huawei. Мероприятие стало ключевой площадкой для подведения итогов года, награждения лучших академий, преподавателей и студентов, а также обсуждения дальнейшего развития ИКТ-образования в стране.
Почетными гостями церемонии стали вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Динара Ринатовна Щеглова, председатель правления АО "Фонд науки" Арман Айтуганович Ашкин, а также ректоры и проректоры ведущих вузов страны.
Во время торжественной части мероприятия Динара Щеглова вручила компании Huawei благодарственные письма за вклад в реализацию национальной образовательной инициативы по развитию искусственного интеллекта среди студентов AI-SANA. В рамках данной инициативы Huawei локализовала три курса по искусственному интеллекту, перевела их на казахский язык и предоставила бесплатный доступ к обучению на платформе Huawei Talent Online.
На сегодняшний день более 200 521 студента из 45 университетов Казахстана успешно прошли сертификацию по ИИ в рамках программы AI-SANA, что делает эту инициативу одной из самых масштабных в регионе в сфере цифрового образования.
В ходе церемонии представители Huawei также презентовали смарт-решения для цифровизации образовательного процесса и представили отчет о деятельности ICT Academy на базе казахстанских вузов за прошедший год, включая динамику по количеству активных курсов, студентов и международных сертификаций.
Одним из центральных событий вечера стало награждение участников национального финала Huawei ICT Competition 2025-2026. Студенты соревновались по трекам Network, Cloud и Computing, демонстрируя практические навыки работы с современными технологиями. В направлении Network победу одержали Мадияр Мерейев (ЕНУ), Ансар Асылбек (КБТУ) и Жаксылык Абдумиталипов (КБТУ). В направлении Cloud отличились Ziani Louay (КБТУ), Мереке Нурай (КБТУ) и Арайлым Амангельдикызы (КазНУ имени аль-Фараби). В направлении Computing сильнейшими стали Семсер Бердибек (АТУ), Даниал Сайлаубек (АТУ) и Бакдаулет Кемал (АИУ), подтвердив высокий уровень подготовки казахстанских студентов.
Отдельно были отмечены 14 преподавателей в номинации Instructor of the Year за высокий уровень подготовки студентов, интеграцию курсов Huawei в учебный процесс и активное продвижение ИКТ-направлений в своих университетах.
По итогам ключевых показателей были также определены и награждены пять ICT Academy, которые в течение года в полном объеме выполнили план программы и показали выдающиеся результаты. Оценка основывалась на трех основных критериях в виде успешного внедрения AI-курсов в образовательные силлабусы (как обязательных, так и элективных дисциплин), наибольшего количества активных классов и студентов в рамках программы AI-SANA, а также активного и результативного участия в Huawei ICT Competition 2025-2026.
В список лучших вошли КБТУ, КазНУ имени аль-Фараби, ALT University, Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана. Награды преподавателям и академиям вручили председатель правления АО "Фонд Науки" Арман Ашкин и заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Сюй Хай.
Поддержка образования и развитие ИКТ-талантов - один из ключевых приоритетов Huawei в Казахстане. Мы уверены, что инвестиции в студентов и преподавателей - это долгосрочный вклад в устойчивое развитие экономики и цифровую трансформацию страны. Посредством таких инициатив, как Huawei ICT Academy, AI-SANA и Huawei ICT Competition, мы вместе с университетами создаем экосистему, в которой молодежь получает доступ к передовым знаниям и технологиям, а преподаватели - к инструментам для обновления образовательных программ. Annual Awarding Ceremony - это возможность поблагодарить наших партнеров за доверие и отметить тех, кто делает ИКТ-образование в Казахстане сильнее, современнее и более конкурентоспособным", - подчеркнул Сюй Хай, заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan.
Huawei ICT Academy - глобальная образовательная инициатива Huawei, реализуемая в партнерстве с университетами и колледжами по всему миру. В рамках программы учебные заведения получают доступ к авторским курсам Huawei, а студенты обретают возможность пройти практическое обучение и международную сертификацию по 23 ИКТ направлениям, таких как сетевые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект, кибербезопасность и т.д.
Программа Huawei ICT Academy уже несколько лет работает в казахстанских университетах как платформа, которая помогает сократить разрыв между классическими академическими курсами и реальными запросами цифровой экономики, формируя кадровый резерв для технологического развития страны.
07.12.2025, 19:14 36276
Говорящий робот-конь появится в продаже в Японии в 2035 году
Фото: www.khi.co.jp
Рассказать друзьям
Робот Corleo, больше всего похожий на льва, а по принципам управления - на мотоцикл и лошадь, поступит в продажу в 2035 году, сообщает РИА Новости.
Об этом изданию рассказал Такахиро Уэно - руководитель проекта команды разработки Safe Adventure Главного управления проектов, находящихся в прямом подчинении президента компании Kawasaki Heavy Industries.
Сейчас это концепт. Но к 2035 году начнутся его продажи. Мы об этом (о начале подготовки к промышленному производству - ред.) объявили. Это уже решено", - сказал представитель компании.
Такахиро Уэно о концепции Corleo, с которой начался путь претворения идеи безопасного путешествия человека по пересеченной местности - там, куда он не сможет добраться пешком или на каком-либо виде транспорта. Кадры с изображением Corleo завораживают: он и его всадник поднимаются на пики горных вершин, бегут по труднопроходимым лесам, пересекают горные речки, перепрыгивают через препятствия.
Прежде всего, мы хотели создать робота, который станет единым целым с человеком, робота, которого человек мог бы оседлать и использовать весь его функционал. Плюс к тому он должен обеспечить безопасность. Концепция заключается в том, чтобы это был послушный человеку робот, который бы двигался так, как это нужно человеку. Это совмещение функций мотоцикла и лошади, которое даст возможность человеку попасть туда, куда он не может дойти или доехать", - пояснил Уэно.
Он отметил, что цена этого компаньона по путешествиям вряд ли будет составлять сотни тысяч долларов.
Я отвечаю за техническую часть, по цене мне сложно сказать, но это не будет уровень 100 миллионов иен (640 тысяч долларов), это примерно будет на уровне на порядок ниже (десятки тысяч долларов)", - пояснил Уэно.
Вес Corleo около 200 килограммов, вместе со всадником - около 300.
То есть он может выдержать вес человека до 100 килограммов. На нем установлены батарейки, электричество вырабатывается водородным двигателем. Он не очень велик, примерно с голову человека, не больше. Четыре баллона с водородом, его использует двигатель, вырабатывающий электричество. Их хватит на один день путешествия. Но так как мы говорим о путешествиях на природе вне цивилизации, то рекомендуем брать с собой запасные баллоны с водородом. Преимущество в том, что нет нужды до дозаправке или подзарядке. Достаточно баллонов с водородом", - говорит Уэно.
Робоконь Corleo не просто сможет перевезти своего всадника в труднодоступные районы, но сможет и стать его собеседником.
Управление осуществляется с помощью руля и рычага для ног. По принципу стремени для лошади, как в верховой езде. Он будет понимать и голосовые команды. Мы намерены включить голосовые функции, он даже сможет разговаривать сам, поддержать беседу. Так как у нас есть такие разработки по диалогу в гуманоидах и других роботах, то мы намерены использовать эти технологии и в Corleo", - подчеркнул Уэно.
Он отметил, что решение о промышленном производстве было принято благодаря высокому интересу, который вызвал Corleo на недавно закончившейся в Осаке международной выставке ЭКСПО-2025.
Когда мы предложили эту концепцию, мы этого не знали, будет ли спрос. Но затем, по итогам ЭКСПО-2025 (в Осаке - ред.) был большой отклик, и вот в результате сейчас мы объявили о том, что начинаем подготовку к его промышленному производству. Мы пока не знаем, есть ли спрос, но интерес есть - это точно", - сказал представитель компании Kawasaki.
Corleo стал одним из экспонатов на стенде Kawasaki на крупнейшей в мире выставке роботов iREX-2025 в Токио. По числу компаний-участниц она стала самой представительной за все время, собрав 673 компании на 3334 стендах, из них 140 компаний представляют 14 стран.
01.12.2025, 15:00 40791
Главные IT-активы страны: зачем корпорациям следить за Huawei ICT Competition 2025
Фото: Huawei
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 186 лучших студентов из более чем 5 тысяч претендентов со всего Казахстана приняли участие в национальном финале конкурса Huawei ICT Competition 2025-2026. Мероприятие, организованное при поддержке компании Huawei, прошло 21 ноября одновременно в Астане и Алматы, определяя будущих представителей Казахстана на международной ИКТ-арене, рассказали в пресс-службе компании Huawei.
В этом году Huawei ICT Competition вновь подтвердил статус одного из самых масштабных студенческих ИКТ-соревнований в стране. В рамках роуд-шоу организаторы посетили 48 университетов в 19 городах Казахстана, что привело к рекордным 5245 регистрациям и продемонстрировало устойчивый интерес молодежи к IT-специальностям.
Национальный финал прошел в очном формате в Astana IT University для 30 участников и в алматинском Narxoz University для 156 участников. В рамках отбора финалисты продемонстрировали знания и практические навыки в области сетевых технологий, облачных решений и современных ИКТ-систем. По итогам были определены участники, которые представят Казахстан на региональных и глобальных этапах конкурса.
Для компании Huawei данный конкурс является частью долгосрочной программы по развитию ИКТ-талантов и поддержке локальной экосистемы в Казахстане. В компании отмечают, что формат соревнования позволяет не только выявить сильнейших студентов, но и выстроить системный диалог между индустрией и сферой образования.
Huawei на системной основе поддерживает развитие ИКТ-экосистемы и подготовку цифровых кадров. Рекордное количество регистраций и высокий интерес со стороны студентов показывают, что ИКТ-направления становятся одним из ключевых векторов профессионального выбора молодежи в Казахстане. Huawei ICT Competition дает студентам доступ к современным технологиям, международным стандартам и отраслевой экспертизе, а рынку - возможность увидеть, где формируется новое поколение цифровых лидеров. Итоги этого года показывают, что у Казахстана сильный потенциал в сфере цифровых навыков, и мы намерены последовательно поддерживать молодых специалистов, которые будут двигать вперед цифровую экономику страны", - поделился генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
В принимающих университетах подчеркивают, что участие в конкурсе органично дополняет академические программы и позволяет студентам увидеть, как теоретические знания работают в реальных профессиональных задачах. Для вузов это также возможность выстроить долгосрочные партнерства с технологическими компаниями, расширить возможности для стажировок и совместных проектов, а также повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Для нашего университета участие в Huawei ICT Competition является важным элементом реализации стратегии по развитию практикоориентированного образования. Проведение национального финала на нашей площадке позволяет студентам проверить свои знания в условиях реального соревновательного отбора и сопоставить свою подготовку с требованиями индустрии. Партнерство с такими технологическими флагманами, как Huawei, расширяет возможности для стажировок, совместных проектов и в конечном итоге повышает конкурентоспособность наших выпускников", - подчеркнул директор Школы цифровых технологий "Университета Нархоз" Сулиев Расим.
Huawei ICT Competition - международный студенческий конкурс в области информационно-коммуникационных технологий, который проводится Huawei с 2015 года. Он объединяет университеты и студентов из десятков стран и регионов мира и строится на многоэтапной системе отбора.
По итогам национального финала была сформирована команда, которая продолжит участие в последующих этапах Huawei ICT Competition и представит Казахстан на международном уровне. Таким образом, конкурс становится не только площадкой для соревновательного отбора, но и практическим механизмом выявления и сопровождения молодых специалистов, готовых в ближайшие годы усилить цифровой резерв страны и внести вклад в развитие ИКТ-сектора Казахстана.
17.10.2025, 12:29 83366
Скины из Counter-Strike 2 - новое золото: инвестиции в скины из Counter-Strike 2 оказались выгоднее инвестиций в Bitcoin и акции
Фото: ixbt.com
Рассказать друзьям
Из геймеров в миллионеры
Рынок виртуальных предметов ("шмот") в игре Counter-Strike 2 демонстрирует феноменальный рост, превосходя по стабильности даже такие активы, как акции S&P 500 и криптовалюты Bitcoin и Ethereum. Это неожиданный вывод аналитиков Bloomberg, которые внимательно изучили, как продаются скины: пока традиционные рынки акций и "крипты" падают, цены на редкие скины в CS:GO только растут и бьют все рекорды, сообщает Ixbt.com.
Общая сумма сделок с виртуальными предметами в Counter-Strike впервые превысила $4,3 млрд в минувшую пятницу. Более того, отдельные уникальные скины, такие как легендарный AWP Dragon Lore, продаются за миллионы долларов, превращая виртуальные предметы в высокодоходные активы. В июне скин для изменения внешнего вида пистолета в Counter-Strike 2 продали за рекордные 1 миллион долларов.
Инвестиции в редкие скины Counter-Strike 2 на данный момент демонстрируют себя куда более стабильными и прибыльными, чем многие традиционные инвестиционные инструменты.
26.08.2025, 15:13 111851
AI победил: как тысячи аптек в Казахстане перешли на цифровой контроль
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Более 2 500 аптек в Казахстане перешли на компьютерное зрение: в них внедрили автоматическое распознавание лекарств и проверку правил выкладки. Цифровые "мозги" уже себя проявили: с их помощью фармацевтический гигант SANTO улучшил процессы мерчандайзинга и внедрил новый инструмент, который автоматически распознает препараты на полках с точностью до 92%. Вместе с экспертами IBA Group, которые занимались внедрением системы, разбираем показательный кейс.
Проблема: непрофильные инструменты и человеческий фактор
До внедрения искусственного интеллекта медицинские представители компании SANTO, которая, к слову, производит сотни лекарств, вручную анализировали фотографии торговых точек. Снимки приходили более чем из 2 500 аптек в разных регионах Казахстана, их ежедневно отправляли 65 сотрудников. Специалисты сверяли фотографии с утвержденными планограммами и оценивали результат выкладки. Потребовались бы годы, чтобы проанализировать все изображения вручную.
В лучшем случае удавалось проанализировать лишь 3-5% фотографий, что давало выборочные данные и не позволяло объективно оценивать представленность товаров. Эффективность такой работы вызывала обоснованные сомнения.
Существовал и человеческий фактор: ошибки при визуальном анализе, субъективные оценки, усталость менеджеров и недочеты в фиксации данных. Производитель лекарств не получал объективную картину наличия продукции на полках и не мог эффективно управлять ассортиментом.
Также у компании не было подробной отчетности, которая отображала бы все важные KPI: процент выполнения планограмм в разрезе региона, статистика представленности по брендам, доля полки в аптеке, эффективность сотрудников, аналитика в разрезе торговых сетей.
Назрела необходимость решить вопрос, связанный с составлением планограмм. Менеджеры составляли их с помощью непрофильных инструментов: Microsoft Excel или Microsoft Powerpoint. Такой трудоемкий подход отнимал много времени. Более того, планограммы неудобно использовать в торговой точке, так как они не были наглядными. Поэтому представители не могли быстро сверить с ними выкладку, что еще больше затягивало аудит одной аптеки.
Решение: искусственный интеллект и мобильное приложение
В международной ИТ-компании IBA Group предложили заказчику внедрить облачную платформу для автоматизации мерчендайзинга с элементами компьютерного зрения. Goods Checker позволяет узнать реальную ситуацию на полках, получать аналитику в режиме реального времени и принимать обоснованные управленческие решения. Решение состоит из трех компонентов: аналитического модуля, мобильного приложения для медицинских представителей и веб-приложения для менеджеров.
Искусственный интеллект решили внедрять с пилотного проекта. Для этого определили порядка 1 500 аптек в разных регионах Казахстана и 46 Stock Keeping Unit, выкладку которых как раз будет анализировать цифровая система. При этом 22 товара входят в ассортимент заказчика, 24 - его конкурентов.
На пилотный проект возложили несколько задач. Первая и самая важная - упростить контроль выкладки товаров. Сервис должен автоматически сравнивать реалограмму с планограммой, а также контролировать наличие и правильность расположения POS-материалов. Критерии успешности определили такие: точность распознавания должна быть выше 90%, а время визита не должно занимать больше пяти минут.
Второй важный блок задач - это аналитика. Команда должна была настроить BI-систему, которая будет практически в режиме реального времени предоставлять аналитику по соблюдению планограмм, а также контролировать работу сотрудников. При этом данные должны быть представлены в разрезе города, бренда, сотрудника. Менеджеры должны видеть обязательные позиции на полке (must stock list) и отсутствующие товары (out-of-stock).
Перед этим специалисты проанализировали типы товаров, их расположение на полках, возможные преграды для распознавания: отражения, упаковки, неправильное положение. Команда также изучила POS-материалы, действующие шаблоны планограмм и торговые точки.
На основе исторических данных и большого массива изображений программисты обучили нейросеть, чтобы она анализировала фотографии и фиксировала наличие или отсутствие конкретных SKU.
Пилотный проект длился месяц. Goods Checker справился гораздо лучше человека. В SANTO убедились, что медицинские представители тратят меньше времени на посещение аптеки, а менеджеры оперативно получают отчетность. Систему решили масштабировать на всю страну.
Результат: скорость и точность работы значительно выросли
После внедрения системы кардинально изменился процесс выкладки и контроля товаров в аптеке. Медицинский представитель расставляет товары согласно планограмме, после чего делает несколько фотографий полки. Теперь сравнение выкладки с планограммой занимает не больше 5 минут
Goods Checker автоматически объединяет снимки в планограмму. Приложение в режиме реального времени обрабатывает кадры и показывает результат: какие позиции стоят на своих местах, каких товаров достаточно, а каких не хватает. Точность работы системы уже во время пилотного запуска превысила 90%.
Сотрудник может оставить комментарий: почему нельзя исправить выкладку, с какими проблемами столкнулся при визите, каких препаратов не хватает. Менеджеры сразу же получают эту информацию и могут принимать решения.
Обмануть систему не получится, выдав одни фотографии за другие. Поэтому в Goods Checker нельзя загрузить снимки из галереи устройства, нельзя загрузить снимки одной и той же полки, нельзя сделать фото из другой аптеки. В общем, сделать что-то спустя рукава не получится.
При этом в приложении хранится история посещений с фотографиями и результатами работы каждого медицинского представителя, благодаря чему менеджер всегда может объективно оценить работу сотрудника и принять решение о премировании, а сотрудник видит выполнение своих KPI.
Решение работает в автономном режиме или с неустойчивым интернетом. Это особенно актуально при посещении аптеки в горной местности, в приграничье или в населенном пункте с низким уровнем доступности связи. Сотрудник может быть уверен, что его работа не потеряется.
Новый инструмент получили и менеджеры SANTO. Теперь они легко отслеживают работу сотрудников. Результаты каждого посещения отображаются в BI-системе через несколько часов после того, как медицинский представитель завершил визит.
Менеджеры стали получать подробную аналитику, что происходит с товарами на полке. Теперь они оперативно анализируют KPI по представленности товаров и работе сотрудников и принимают решения на основе достоверных данных.
Кроме того, теперь в работе используется инструмент для создания планограмм и MSL, который также разработали в IBA Group. Это конструктор, где методом drag-and-drop менеджер может быстро создать или обновить планограмму.
Большой запуск: обучение персонала и масштабирование
Перед переходом в полноценную промышленную эксплуатацию необходимо было реализовать ряд доработок. На это потребовалось несколько месяцев.
Во-первых, разработчики научили Goods Checker распознавать все SKU заказчика и конкурентов, а также POS-материалы. Всего - 143 единицы. Поскольку приложением начали пользоваться все медицинские представители, необходимо было создать им аккаунты, выдать доступы и обучить принципам работы в новом приложении.
Также были добавлены все аптеки, в которых продаются товары SANTO. Это более 2 500 аптек - от Уральска до Усть-Каменогорска и от Алматы до Петропавловска.
По сравнению с пилотным проектом, команда Goods Checker добавила в систему новые SKU, обновила дизайн SKU, информацию о торговых объектах, пользователях, также в SANTO обновили планограммы и MSL.
Изменения коснулись и BI-системы. В нее добавили новые отчеты и срезы информации для детальной аналитики по представленности товаров на полках. Появились KPI торговых сетей и сотрудников.
Преграды: доработка приложения и обучение персонала
Во время проекта команде и заказчику пришлось столкнуться с рядом вызовов, которые успешно преодолели. В частности, медицинские представители заказчика работают на iPhone, хотя в большинстве случаев у мерчандайзеров в ритейле используются Android-устройства. Поэтому перед началом пилотного проекта команда Goods Checker доработала iOS-версию приложения под процесс заказчика.
Разница во времени между командой Goods Checker и заказчиком составляла пять часов. Поэтому команда разработчиков сместила свое рабочее время, чтобы пилотный проект прошел успешно.
Много усилий потребовало обучение медицинских представителей. Это люди разного возраста, с разным уровнем владения компьютером и смартфоном. От того, насколько правильно они будут понимать механизм действий, зависит судьба проекта. Помимо онлайн-тренингов, были разработаны гайды, подсказки и обучающие материалы, чтобы новички могли быстро освоить функционал сервиса.
Масштабировать пилот в полноценный проект оказалось легко с технологической точки зрения, но тяжело с организационной. Для сотрудников фармацевтической компании этот опыт был новым, а когда человека заставляют делать что-то новое, он ожидаемо этому противиться. Чтобы этого избежать, команда IBA Group консультировала персонал с самого начала: создала демо и запустила чат, где отвечала на вопросы. Большую их часть объясняли коллегам специалисты SANTO. Многие обращения были простыми, вроде того, как ввести логин и пароль.
Эффект: снижение затрат и глубокая аналитика
Снижение трудозатрат. Система самостоятельно ежедневно анализирует тысячи фотографий, исключая необходимость ручной проверки и значительно сокращая нагрузку на персонал. Это позволило перераспределить ресурсы на более приоритетные задачи, связанные с управлением продажами и взаимодействием с поставщиками.
Повышение достоверности данных. Ошибки, связанные с человеческим фактором, практически сведены к нулю. Автоматическая проверка выкладки снижает вероятность неточностей при учете размещения товаров, минимизируя расхождения между запланированными и фактическими данными. Это позволяет принимать более обоснованные управленческие решения.
Высокая точность распознавания. Алгоритмы компьютерного зрения распознают товары в аптеке с точностью 92%.
Обработка тысяч снимков в день без участия сотрудников. Искусственный интеллект автоматически анализирует изображения, сравнивая их с планограммами, что позволяет оперативно выявлять несоответствия по всем аптекам страны и принимать решения.
Возможность создания детализированных отчетов, которые позволяют принимать обоснованные управленческие решения. В отчетах содержится информация о доле представленных товаров, уровне соответствия стандартам выкладки, частоте отклонений, эффективности сотрудников и многое другое
Интеграция с другими бизнес-системами. Данные о выкладке могут быть синхронизированы с ERP-системами, CRM и инструментами аналитики для комплексного управления ассортиментом. Вся важная информация может отображаться в одном месте: от плана и факта продаж - до эффективности работы медицинских представителей и региональных менеджеров.
Прогнозирование и аналитика. Анализ собранных данных даёт возможность выявлять тенденции, прогнозировать спрос и корректировать товарные запасы в зависимости от сезонности и динамики продаж.
В целом, система минимизирует потери, повышает прозрачность управления выкладкой и доступность товаров для покупателей. Выросла эффективность фармацевтической отрасли, которая теперь опирается на достоверную и точную информацию, полученную с помощью компьютерного зрения. Производители и аптечные сети теперь могут пользоваться подробной аналитикой, что происходит с товарами на полке: где их не хватает, какие пользуются спросом, что стоит изменить или доработать. На такие же системы скоро перейдут продуктовые ритейлеры, сети АЗС и дистрибьюторы товаров.
03.08.2025, 09:27 125316
Первый в Китае принятый в докторантуру робот стал интернет-сенсацией
Фото: x.com/VokabreRobotics
Рассказать друзьям
Первый в Китае принятый в докторантуру по драматургии и киноискусству в Шанхайской театральной академии робот Xueba 01 стал интернет-сенсацией, сообщает scmp.com.
27 июля Шанхайская театральная академия, одна из ведущих школ искусств Китая, официально приняла Xueba 01 в свою докторскую программу в ходе Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Xueba 01 будет учиться в докторантуре по специальности "Драма и кино", уделяя особое внимание традиционной китайской опере. Ожидается, что он приступит к занятиям в кампусе 14 сентября", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что стоимость обучения не разглашается. Программа докторантуры по робототехнике является частью исследовательского проекта STA, направленного на сочетание искусства и технологий.
Xueba 01 получил виртуальный студенческий билет, а его наставником стал известный шанхайский художник профессор Ян Цинцин.
Как сообщил профессор, что Xueba 01 будет изучать художественные дисциплины, такие как сценическое мастерство, написание сценариев и сценография, а также технические дисциплины, такие как управление движением и генерация языка. Он будет посещать занятия, репетировать оперы с другими аспирантами и завершит выпускную диссертацию.
Когда Xueba 01 взаимодействует со своими одноклассниками, это не холодная машина, встречающаяся с людьми, а эстетический обмен между видами", - отметил Ян Цинцин.
Xueba 01 называет себя "художником с искусственным интеллектом", использующим передовые технологии для исследования традиционной оперы.
По словам профессора, что после окончания учебы Xueba 01 может стать оперным режиссером с искусственным интеллектом в музее или театре или даже открыть свою роботизированную художественную студию.
26.07.2025, 15:38 134226
В Китае разработали стеклянный диск, на который можно записать 360 ТБ данных - и они будут храниться десятки лет
Фото: ixbt.com
Рассказать друзьям
До конца 2025 года в Китае планируют наладить массовое производство новой технологии хранения данных - стеклянных оптических дисков. Ее разработали в Уханьском исследовательском центре оптоэлектроники. Главные плюсы технологии - в огромном объеме и почти вечном сроке хранения: на одном таком накопителей можно уместить до 360 ТБ данных, пишет ixbt.com.
Технологию называют "многомерным стеклянным хранением с большим объемом, низкой стоимостью и сверхдолгим сроком службы". Сейчас разработчики ведут переговоры с дата-центрами по всей стране. В первую очередь технология пригодится там, где нужно надолго сохранить большие объемы информации - для архивов, хранения исторических данных, а также для ИИ-моделей, которым нужны гигантские наборы обучающих данных.
За последние несколько лет характеристики стеклянных оптических дисков серьезно улучшились: скорость чтения и записи выросла примерно в тысячу раз, а плотность хранения - в сто раз. При этом стоимость упала. Если все пойдет по плану, к концу года в Китае появятся первые партии таких дисков, а в будущем - полноценное коммерческое применение.
14.07.2025, 11:05 149266
Представлена первая в мире гоночная летающая машина, и она работает на дизеле
Фото: Axion
Рассказать друзьям
Американская компания FusionFlight, известная своим реактивным дроном AB6 JetQuad, объявила о разработке его пассажирской версии - Axion. Это персональный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), работающий на восьми микротурбинных реактивных двигателях, сообщает Ixbt.
В 2019 году FusionFlight представила AB5 JetQuad, а затем усовершенствованную модель AB6. Обе модели, в отличие от традиционных квадрокоптеров с электрическими двигателями, используют реактивные двигатели, работающие на дизельном топливе, керосине или авиационном топливе. AB6 способен развивать скорость до 402 км/ч и летать 15 минут на одном 19-литровом баке. Преимущества реактивных двигателей включают стабильную работу в холодную погоду и возможность полетов в условиях обледенения.
Прототип Axion по своим размерам сравним с компактным автомобилем. Максимальная взлетная масса - 230 кг, из них сухая масса Axion - 70 кг, масса топлива - 80 кг, масса человека (или груза) - 80 кг. Восемь реактивных двигателей обеспечивают тягу в 1097 Нм, позволяя Axion взлетать и садиться вертикально, зависать в воздухе и развивать скорость до 362 км/ч в горизонтальном полете. Даже в случае отказа одного двигателя Axion сможет безопасно совершить посадку на оставшихся семи. Дальность полета при максимальной скорости составляет 15 минут. Согласно официальным данным, Axion способен летать на высоте до 10 км.
Управление Axion может осуществляться как вручную с помощью двух джойстиков, так и автономно, путем выбора пункта назначения на сенсорном экране. В автономном режиме дрон может использоваться для перевозки грузов, например, медикаментов или пациентов, нуждающихся в экстренной эвакуации.
По словам основателя и генерального директора FusionFlight Алекса Тайца, наземные испытания уже начались, а первые летные испытания запланированы на конец этого года. Axion будет производиться на заказ по цене от 290 тыс. долларов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.01.2026, 10:08В Казахстане отмечают православное Рождество 07.01.2026, 10:2060056В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов 07.01.2026, 16:3445056Тимур Елеусизов возглавил "Жасыл-Алматы" 07.01.2026, 19:3732596Более 1,7 тысячи казахстанцев управляли авто с медицинскими противопоказаниями 07.01.2026, 15:1227706Солдат-срочник скончался в Шымкенте 01.01.2026, 11:00402726Названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год 01.01.2026, 00:14394476Президент поздравил казахстанцев с Новым годом 01.01.2026, 18:01386591С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно 01.01.2026, 10:00379621С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech 01.01.2026, 08:00375621Что ждет казахстанцев в январе 30.12.2025, 19:18680391В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 29.12.2025, 13:42607676Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52607631В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12604901Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров 29.12.2025, 16:34604826Вновь назначенный посол Болгарии вручил копии верительных грамот
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?