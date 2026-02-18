17.02.2026, 09:21 8916

Новый год по лунному календарю отмечают по всему миру

17 февраля начался год Красной Лошади по лунному календарю
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю. 2026-й год по восточному календарю начинается 17 февраля - на второе новолуние после зимнего солнцестояния. По китайскому календарю это 4723 год.

Завершится 2026 год по китайскому календарю 5 февраля 2027 года. Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год - один из самых значимых и широко отмечаемых праздников в Китае. Он символизирует начало нового года по лунному календарю. Лунный Новый год празднуют не только в Поднебесной, но и в других странах, где используют лунный календарь: в Корее, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и Монголии, пишет Lenta.ru.

История Китайского Нового года

Одна из легенд гласит, что начало празднику более 4000 лет назад положил император, созвавший своих министров, чтобы поклониться небу и земле. Этот день стал считаться первым днем первого лунного месяца по восточному календарю.

Согласно еще одной легенде, в первый день нового года на Землю приходит чудище по имени Нянь, что в переводе с китайского означает "год". Он разрушает все на своем пути, пожирает скот и зерно, уносит с собой местных жителей, в том числе детей. Однако с чудищем можно договориться: достаточно оставить побольше еды у входа, чтобы оно насытилось. Также считается, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и огня - отсюда пошла традиция праздновать Новый год шумно с фейерверками, красными фонариками и массовыми шествиями.

После перехода на григорианский календарь китайцы стали называть свой Новый год Праздником весны. Хотя погода может быть еще далеко не весенней, китайцы уже готовы приветствовать новое время года, которое принесет им надежды на будущее.

Символ года

У китайцев каждый год ассоциируется с одним из двенадцати животных. Каждое из них олицетворяет определенный тип человека. Считается, что рожденные по определенным знаком люди приобретают черты своего зодиакального покровителя.

Символ 2026 года - Красная Огненная Лошадь. Считается, что год Красной Огненной Лошади принесет удачу амбициозным, упрямым и харизматичным людям, ведь в китайском зодиаке Лошадь - один из самых активных и динамичных знаков. Более того, весь год обещает быть полным перемен и трудностей, которые в итоге приведут к счастливому будущему. Особую благосклонность Огненная Лошадь проявит к тем, кто родился под знаками Тигра, Кролика, Собаки, Свиньи и Козы. Для остальных наступающий год будет бурным, его вызовы потребуют рассудительности и вдумчивости.

Традиции

Празднование китайского Нового года проходит с большим размахом и длится 15 дней подряд. В первую очередь это семейный праздник: все стремятся попасть в гости к родителям, которые зачастую живут в других городах и провинциях, поэтому билеты раскупаются намного заранее.

Подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Китайцы тщательно убирают свои дома, избавляются от ненужных вещей, чтобы освободить место для всего нового.

Дома украшают красным декором, так как красный цвет символизирует счастье и удачу. На дверях вывешивают парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями или перевернутый иероглиф "счастье". Слово "перевернутый" в китайском языке звучит так же, как и слово "приходить", таким образом, висящий вверх ногами иероглиф можно прочитать как "счастье приходит".

Праздничный ужин в канун Нового года - обязательная составляющая праздника. На столе должны быть блюда из мяса и рыбы, а также пельмени цзяоцзы в форме полумесяца, которые символизируют счастье и благополучие. После ужина китайцы отправляются на улицу, чтобы полюбоваться фейерверками и принять участие в народных гуляньях.

Первые дни Нового года в Китае посвящены визитам к родственникам и друзьям. Также в этот период проводятся различные фестивали и ярмарки, где можно купить сувениры и украшения.

Заканчивается масштабное празднование Фестивалем фонарей на 15-й день Нового года. Люди вывешивают и запускают цветные фонари различных форм и размеров, часто с рисунками, символизирующими удачу и счастье.

На китайский Новый год принято дарить подарки, которые символизируют удачу, процветание и счастье. Красные конверты с деньгами - хунбао. Обычно их дарят детям или самым старшим членам семьи. Размер суммы, как правило, не так важен, как сам жест дарения. Актуально, чтобы сумма была четной - четные числа ассоциируются с энергией живых, а нечетные - с энергией умерших.

Фрукты, особенно мандарины и апельсины. Желтый и оранжевый цвет, а также круглая форма символизируют монеты, а значит, богатство и процветание. Также в качестве подарка часто преподносят яблоки и груши.

Еще один популярный подарок, обозначающий здоровье и долголетие. Хороший чай может быть признаком уважения и заботы о человеке. Подарки в виде наборов с сухофруктами и орехами символизируют предстоящий год, полный богатства и здоровья.

Согласно китайским суевериям, есть ряд вещей, которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год. Например, носовые платки, зонтики и любые острые предметы - это признак расставания, а полотенца, желтые хризантемы и любые белые цветы - непременный атрибут похорон. Также некоторые вещи могут иметь скрытое значение, связанное с произношением.

Часы. В китайской культуре фраза "дарить часы" звучит так же, как "организовывать похороны".

Подарки в наборах по четыре штуки. Числительное "четыре" в китайском языке звучит так же, как "смерть".

Обувь. "Дарить обувь" по звучанию похоже на слово, обозначающее расставание. Кроме того, дарение двух ботинок дает понять, что человеку стоит идти своей дорогой, тем самым положив конец дружбе.

Зеленые шляпы. Это метафора, которая для мужчины означает неверность супруги.
 
12.02.2026, 12:23 41821

Мать и родственник стрелка из канадской школы найдены мертвыми

Оттава. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и 11-летний родственник стрелка из канадской старшей школы Тамблер-Ридж найдены мертвыми, сообщает CBC.

В частности, в доме на Феллерс-авеню найдены: мать подозреваемого, которой было 39 лет, и 11-летний сводный брат.

Шесть человек были убиты в средней школе Тамблер-Ридж: педагог, три 12-летние девочки и два мальчика 12 и 13 лет.

Напомним, вчера в канадской провинции Британская Колумбия в старшей школе Тамблер-Ридж произошла стрельба. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым.
 
11.02.2026, 17:58 50786

В Анапе учащийся техникума открыл стрельбу, погиб охранник

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Студент открыл стрельбу в холле техникума в Анапе, один человек погиб, еще несколько ранены, сообщает ТАСС.

В результате стрельбы в учебном заведении погиб охранник, "который первый принял на себя удар". Он оперативно среагировал, вызвал правоохранительные органы и не дал нападавшему зайти дальше в колледж, сообщает издание со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По предварительной информации, два человека получили ранения средней тяжести.

Стрелок задержан.

Напомним, в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.

 
11.02.2026, 12:09 54341

В Канаде при стрельбе в школе погибли не менее 10 человек

Оттава. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В канадской провинции Британская Колумбия при стрельбе в старшей школе Тамблер-Ридж погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего, передает корреспондент агентства.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в здании школы тела шести погибших. Еще один пострадавший умер по дороге в больницу (...) Двоих погибших нашли в другом месте, которое, по версии следствия, связано с произошедшим. Предполагаемого стрелка обнаружили мертвым", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBC.


Также двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра.

Ранее в Петропавловске старшеклассник принес в школу пневматический пистолет. А в Кульсары ученик 10-го класса пришел в школу с топором и напал на сверстников. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
 
10.02.2026, 20:26 60026

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу Telegram в России

Москва. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Роскомнадзор продолжит поэтапно ограничивать работу Telegram из-за того, что мессенджер не принимает реальных мер против мошенников, не защищает персональные данные пользователей и нарушает российские законы, сообщает РБК со ссылкой на российское ведомство.

Мессенджер Telegram, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому по решению органов власти Роскомнадзор продолжит предпринимать шаги, чтобы побудить администрацию сервиса выполнить эти требования", - пишет издание.


В ведомстве отметили, что Telegram не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию его в преступных и террористических целях.

В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", - говорится в сообщении.


Как пишет издание, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали "основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".
 
06.02.2026, 16:08 85266

Более 30 человек погибли при взрыве мечети в Пакистане

Исламабад. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - При взрыве мечети в столице Пакистана погибли более 30 человек, десятки пострадали.

О взрыве в мечети в Исламабаде в пятницу днем сообщило издание "Синьхуа" со ссылкой на полицию Пакистана. Изначально сообщалось о десяти погибших и восьмидесяти пострадавших.

К настоящему времени стало известно, что число погибших выросло до 31, 169 человек получили ранения, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.

Взрыв произошел в мечети в районе Тарлай в Исламабаде. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасательной службы, которые начали спасательные работы.

Представитель полиции столичной территории Исламабада Таки Джавад заявил, что пока слишком рано устанавливать характер взрыва. Однако он отметил, что все признаки указывают на то, что это был теракт, совершенный смертником.

Как сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники, нападавший, связанный с группировкой "Фитна аль-Хаваридж", привел в действие взрывное устройство, после того как его остановили у ворот мечети.
 
04.02.2026, 10:28 101191

Саиф аль-Ислам Каддафи убит во дворе своего дома в Ливии

Фото: Depositphotos
Зинтан. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, Саифа аль-Ислама, убили в западной части страны, сообщили несколько международных СМИ.

По данным агентства Reuters, подтвержденным источниками, близкими к семье и его адвокатом, 53-летний Саиф аль-Ислам Каддафи был застрелен вооруженными лицами у своего дома в городе Зинтане на западе Ливии. Обстоятельства нападения пока официально не уточнены.

Местные источники, в том числе телеканалы Al Hadath и Al Arabiya, указывают, что в дом политика могли ворваться четверо неизвестных, которые отключили камеры наблюдения перед атакой.

Саид аль-Ислам был старшим сыном Муаммара Каддафи и после свержения режима в 2011 году долгое время оставался заметной фигурой в стране, несмотря на обвинения в преступлениях против человечности и суды, проходившие в его отношении.

Ливийские власти начали расследование случившегося, но официальные комментарии по делу пока отсутствуют.
 
03.02.2026, 23:01 106066

Рим ввел платный доступ к Фонтану Треви  

Фото: Depositphotos
Рим. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Рима ввели плату за доступ к знаменитому Фонтану Треви. Теперь туристам, желающим спуститься к бассейну и бросить монету в воду, необходимо приобрести билет стоимостью 2 евро (около 1200 тенге), сообщает Reuters.

Сбор взимается в будние дни с 11.30 до 22.00, в выходные - с 09.00 до 22.00. При этом посещение площади перед фонтаном остается бесплатным. От оплаты освобождены жители Рима, люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие, а также дети до пяти лет. В вечерние и ранние утренние часы доступ к фонтану также остается свободным.


Как отмечают городские власти, мера направлена на предотвращение чрезмерного скопления туристов и обеспечение финансирования содержания памятника. По оценкам, доход от продажи билетов может составить от 6,5 до 20 млн евро в год.

С декабря 2024 по декабрь 2025 года Фонтан Треви посетили более 10 млн человек. Этот период совпал с Юбилейным годом, в рамках которого Рим принял около 33,5 млн паломников и туристов со всего мира.

Монеты, которые путешественники традиционно бросают в фонтан, по-прежнему будут передаваться католической благотворительной организации Caritas di Roma. Ежегодно из воды извлекают около 1,5 млн евро.

Фонтан Треви - крупнейший фонтан Рима, построенный в 1762 году в стиле позднего барокко по проекту архитектора Николо Сальви. Он снабжается водой через древнеримский акведук. Памятник получил мировую известность, в том числе благодаря фильму Федерико Феллини "Сладкая жизнь", где героиня Аниты Экберг входит в фонтан в одной из самых известных сцен мирового кинематографа. Согласно популярной примете, одна брошенная монета гарантирует возвращение в Рим, две - встречу с любовью, три - брак, четыре - богатство.
 
27.01.2026, 17:07 157961

В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады

Фото: telegram/Музей истории Петербурга
Санкт-Петербург. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел в честь 82-й годовщины снятия фашистской блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба Государственного музея истории города.

В День полного снятия блокады Ленинграда полуденный выстрел из сигнального орудия с Государева бастиона Петропавловской крепости произвел Герман Александрович Смирнов, блокадник, член правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", - заявили в музее.


Напомним, 27 января 1944 года было окончательно снято кольцо блокады Ленинграда. Город и его жители находились в блокаде 872 дня. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Сегодня вспоминают жертв, павших во время блокады Ленинграда, а также героев, которые 82 год назад смогли сделать, казалось бы, невозможное - полностью снять фашистскую блокаду вокруг города.
 
