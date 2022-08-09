Предсказано появление книг с дополненной реальностью
08.08.2022, 17:36 2386
Фото: Depositphotos
Британские ученые предсказали появление и распространение бумажных книг с функцией дополненной реальности (AR), сообщает LENTA.RU. Исследование было опубликовано в журнале IEEE Pervasive Computing.
По словам специалистов Университета Суррея (Великобритания), технологии будущего позволят создавать гибридные книги, которые будут совмещать в себе бумажное печатное издание и гаджет. В проекте Next Generation Paper (NGP) описан прототип устройства, которое бы позволило читателю одновременно получать информацию с печатной страницы и экрана.
В настоящее время существует множество электронных решений, включая электронные книги и интеллектуальные устройства, но нет гибридного решения", - заметил участник проекта Раду Спореа.
По словам специалиста, особая токопроводящая бумага, созданная по технологии предварительной печати, помогла бы разработать первую книгу с дополненной реальностью.
По словам ученых, подобные книги способствовали бы максимальному погружению читателя в материал. Представленная в книге информация могла бы воспроизводиться в нескольких форматах, включая дополненную реальность.
Книга сможет автоматически распознать, что пользователь открыл страницу, и запустить мультимедийный контент", - подчеркнул соавтор исследования Джордж Байрактарис.
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Учительницу-нейросеть "Ольгу Станиславовну" научили русскому сленгу и сарказму
08.08.2022, 17:22 3051
Фото: hightech.fm
Российские программисты разработали нейронную сеть, которая оценивает комментарии пользователей социальных сетей."Ольга Станиславовна" обладает самым актуальным словарем современного русского сленга, считают создатели.
Разработчики из компании LiveDune, занимающейся аналитикой социальных сетей, создали нейросеть, способную оценивать тональность комментариев в социальных сетях, рассказывает ХАЙТЕК. Программа, которую в честь учительницы директора компании назвали "Ольга Станиславовна", будет работать вместе с филологами.
Искусственный интеллект владеет сразу двумя языками: в меньшей степени русским литературным и в совершенстве сленгом русского языка, сформировавшимся в 2020-2022 годах. Для обучения нейронной сети разработчики использовали словари оценочных слов и матерных выражений. Но основной акцент они сделали не на литературные сборники, а на язык, на котором говорят в социальных сетях.
Для первичного обучения разработчики вручную разметили 10 тысяч русскоязычных комментариев из социальных сетей клиентов компании. После этого сервис запустили в работу, но, как говорят создатели, практически сразу появились жалобы на некорректную работу ИИ. Программа плохо распознавала сарказм, а, например, комментарий: "это чертовски беспонтовый пост" - считала позитивным.
Чтобы дообучить систему, создатели предоставили клиентам возможность корректировать оценку "Ольги Станиславовны". Исправленные данные направляются в систему и применяются для доработки алгоритмов. Фактически нейросеть использовала для обучения более 500 тысяч записей.
Программисты говорят, что сложнее всего было научить "Ольгу Станиславовну" определять иронию и сарказм. Для этого в нейросеть дополнительно загрузили обучающие материалы - словари жаргонизмов и мата. Ну и, конечно, практика на реальных отзывах с обратной связью от пользователей ИИ.
Ольга Станиславовна" обладает самым актуальным словарным запасом современного русского сленга - языка, на котором общаются в социальных сетях. Только во "ВКонтакте" через нейросеть "прошло" около 20 млн комментариев. Разработчики планируют использовать данные, накопленные системой, для проведения вместе с филологами исследования русского языка.
Заимствования, сокращения и разговорно-просторечные элементы массово используются нами при общении в Сети. Словари, фиксирующие языковую норму, всегда отставали от живой речи, но появление такой нейросети может помочь филологам точнее отслеживать развитие языка", - считает Мария Рогожина, филолог.
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане к концу 2022 года запустят сеть 5G, об этом и о грядущих изменениях сообщили в ходе международного форума "Навстречу цифровому Казахстану" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Модель CAF является ключевой: "C" означает покрытие, "F" - слияние, а "A" - архитектура. Coverage - "покрытие" - обозначает исследование, как в настоящее время можно расширить возможности подключения в домах и на предприятиях, чтобы удовлетворить новые требования и достичь ценности для бизнеса. Fusion - "слияние" - про то, как в будущем связь может объединиться с облаком и обеспечить цифровизацию. Architecture - "архитектура" - исследует характеристики сетевой архитектуры, необходимые для достижения настоящего и будущего успеха в бизнесе", - пояснил аббревиатуру проекта вице-президент по маркетингу и продажам решений Huawei Technologies Kazakhstan Ма Сяо.
По словам вице-министра МЦРИАП РК Асхата Оразбека, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития планирует обязать застройщиков как минимум для двух операторов предоставить возможность размещения своего оборудования, создавать разводку уже при строительстве жилых помещений.
Цифровая экономика сейчас ускоряется. Согласно оценкам ряда независимых эконометрических исследований увеличение уровня проникновения широкополосного доступа в интернет позволяет увеличить рост ВВП на 1,3%. Высокоскоростной интернет, облачные технологии и "умные" решения позволят совершить прорыв во многих отраслях благодаря их расширенным возможностям. Например, сегодня рынок "умных решений" увеличился на 30%, что может служить основой для цифровой трансформации всех отраслей экономики. Компания Huawei является ведущим в мире поставщиком решений для сверхширокополосного доступа и готова расширять свое сотрудничество на высшем уровне, чтобы создать процветающую отраслевую экосистему и ускорить построение высокотехнологичного мира", - подчеркнул в своей речи Ма Сяо.
Запуск сетей 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения (Нур-Султане, Алматы, Шымкенте), в 2023-2025 годах - в областных центрах.
Внедрение сети 5G предоставит казахстанцам:
- фиксированный беспроводной доступ с высокой скоростью передачи данных;
- улучшенный мобильный широкополосный доступ в интернет и новое качество медиасервисов (наиболее востребованным контентом обозначено видео);
- работа в облачных системах;
- AR и VR;
- голографическая связь и тактильный интернет (передача ощущений прикосновений на большие расстояния);
- передача данных с дронов и автомобилей;
- массовый интернет вещей ("умные" здания и города);
- критически важная связь предприятий в секторах, обеспечивающих улучшение и безопасность жизни человека;
- автоматизация производств в различных отраслях.
Хочу обратить внимание, что те задачи, которые поставил перед собой Казахстан, в ретроспективе этих стран смотрятся немного, конечно, заниженными, но мы понимаем при этом, что для того, чтобы это достичь, необходимы большие инвестиции", - подчеркнул вице-президент IDC СНГ Андрей Беклемишев.
Актуальными задачами для МЦРИАП РК выступают строительство волоконно-оптической линии передачи по дну Каспийского моря от Казахстана до Азербайджана для пропуска трафика по направлению Азии - Европа, строительство гипермагистрали Запад - Восток, а также создание центра обработки данных не ниже уровня TIER-III (крайне высокой стандарт надежности оборудования и инфраструктуры) и хранения международного трафика.
В настоящее время целью по скорости интернета к 2025 году Казахстан ставит достижение 10 Мбит в секунду в городе и 5 Мбит в секунду в селе, в то время как для Германии в приоритете достичь скорости в гигабитах для всех граждан, а США вовсе удовлетворены скоростью интернета и не ставят задач.
Согласно данным Министерства цифрового развития, в настоящее время в стране насчитывается 6459 населенных пунктов, в том числе 118 городов и 5214 сельских поселений, обеспеченных услугами широкополосного доступа в интернет с использованием технологий ADSL, FttN, 3G и 4G. Для обеспечения казахстанцев услугами широкополосного доступа в интернет всех населенных пунктов с населением более 250 человек государство разработало программу "250+". К концу 2020 года услугами мобильного широкополосного доступа было охвачено 5332 населенных пункта, что позволило обеспечить широкополосным доступом 99,3% населения страны.
Форум "Навстречу цифровому Казахстану" был призван к совместному определению пути достижения целей для телекоммуникационной отрасли и ускорению развития цифровой экономики Казахстана.
Экспоцентр компании Huawei
03.08.2022, 22:41 6516
В ходе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года журналисты посетили Экспоцентр компании Huawei.
Huawei использует и разрабатывает новые технологии во всех сферах жизни. Huawei оказывает поддержку другим странам в области образования и здравоохранения, проводит высокоскоростной интернет, заботится об экологическом состоянии с помощью технологий: очистка лесов, океанов, болотистых местностей, продвигает альтернативные источники энергии, и занимается разработкой новых технологий для перерабатывания отходов.
Технология 5G обеспечивает не только быстрый доступ к интернету, но и участвует в воспроизведении видео на экранах высокого разрешения 8К.
Производит камеры с высокой частотой записи, которые применяются в спорте для замедленного воспроизведения, на экранах с высоким разрешением.
Huawei принимает участие в развитии инфраструктуры. Стремится автоматизировать многие привычные нам процессы. Внедрить искусственный интеллект на дороги Китая с помощью автономного движения транспорта. Разрабатывают более компактные детали для автомобилей, что значительно снижает вес и освобождает пространство внутри транспорта. На сегодняшний день, на улицах городов уже стоят камеры, способные различать лица людей.
Производство мощных серверов и хорошо защищенных облачных хранилищ обеспечивает безопасность, надежность и удобство в работе. Сотрудники компании уже не используют, привычные нам компьютеры, помещенные в системный блок, они пользуются общим облачным сервером", - рассказали в экспоцентре компании Huawei.
Этот экспоцентр самый большой в мире. Здесь мы демонстрируем все наши товары. Для высокого качества изображения необходим интернет, такое возможно благодаря технологии 5G. Экспоцентр компании Huawei является мировым поставщиков в инфраструктуру ИКТ и наша цель это донести цифровой мир до каждого человека, семьи, организации. Сейчас у нас работает около 200 000 работников. Большую часть работы занимают исследования. Раньше нашей главной целью называлась инновация первого поколения, а теперь - инновация 2 поколения. Когда мы опередили конкурентов, настало время еще большего развития. Это значит что мы не следуем за другими, лидируем в этой области.
Например, технологии VRG используются в разных отраслях. У нас одно приложение изменяет целое общество. Раньше мы позвонили друг другу через телефон, а теперь позвоним через WeChat. Это доказательство, как технология изменяет общество.
Мы видим пример цифровой модернизации в отрасли транспорта. В этой отрасли мы напоминаем о высокоскоростных поездах и т.д. Мы будем делать так, чтобы технологии и автоматика управляли движением машин. Эта технология тоже уже применяется в городе Шеньчжэнь.
Мы создали социальную платформу в сфере здравоохранения.
Мы расскажем о новом источнике энергии - первое оборудование по автоматическому преобразованию света солнца. Это будет повышать эффективность батареи. Это использовано в разных странах.
Области машин. Это последние продукты компании Huawei, это последние разработки Huawei, они интеллектуальные", - пояснили в экспоцентре.
Зона интеллектуального опыта в мире, где все взаимосвязано
Инновационный бизнес 5G раскрывает личный потенциал, обогащает семейную жизнь и стимулирует организационные инновации.
Виртуальная реальность станет новым входом для человечества в цифровой мир, а облачная виртуальная реальность, основанная на 5G, будет иметь лучший опыт, включая VR-видео, VR-социальные сети, VR-игры и т.д.
Основанная в 1987 году, компания Huawei является ведущим мировым поставщиком ИКТ (информационно-коммуникационной) инфраструктуры.
Поставщик интеллектуальных терминалов Shihe, мы стремимся привнести мир старых персонажей в каждую семью.
Каждая организация строит интеллектуальный мир, в котором все взаимосвязано: пусть вездесущие связи станут людьми.
Равные права: обеспечьте миру самую сильную танцевальную силу, пусть облако будет повсюду, и пусть интеллект будет непревзойденным.
Все отрасли и организации стали гибкими, эффективными и динамичными благодаря мощной цифровой платформе.
Переопределите опыт с помощью искусственного интеллекта, позволяя потребителям получать его во всех сценариях, таких как дома, в офисе и в путешествиях.
Максимально персонализированный опыт. В настоящее время в Huawei работает около 194 000 сотрудников, и она работает в более чем 170 странах.
Страны и регионы, обслуживающие более 3 миллиардов человек.
Ориентированный на клиента сервис.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Несколько дней назад Международный союз железных дорог опубликовал и внедрил "Стандарты проектирования инфраструктуры высокоскоростных железных дорог" и "Стандарты проектирования электроснабжения высокоскоростных железных дорог", разработанные по инициативе Китая. Оба эти стандарта являются первыми международными железнодорожными стандартами в данной отрасли.
Международный союз железных дорог является наиболее влиятельной профессиональной организацией, курирующей вопросы по международным стандартам в железнодорожной отрасли. Над двумя стандартами, выпущенными на этот раз, работали специалисты Китайской государственной железнодорожной группы компаний вместе с участием более 20 экспертов из более чем десятка стран, таких как Франция, Германия, Япония, Испания, Италия и других. На разработку данных стандартов ушло 4 года.
Оба стандарта были разработаны на основе успешного мирового опыта по проектированию высокоскоростных железных дорог и посредством системной интеграции передовых технологий, включая в себя общую концепцию проектирования высокоскоростной железной дороги Китая и внедряя основные ключевые показатели высокоскоростной железной дороги Китая, тем самым вносят китайскую мудрость и китайское решение в строительство и эксплуатацию высокоскоростных железных дорог мира.
Китайские высокоскоростные железные дороги развиваются стремительными темпами. К концу 2021 года общая протяженность сети эксплуатируемых высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 40 тысяч км, что составляет более 2/3 от общей протяженности высокоскоростных железных дорог в мире. К 2035 году Китай планирует увеличить общую протяженность сети высокоскоростных железных дорог еще на 70%, до 70 тысяч км.
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu
13.07.2022, 16:51 18546
Фото: кадр из видео
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu, который входит в топ-4 ведущих мировых компаний в области AI, в 50 самых иновационных предприятий (по рейтингу китайской версии журнала Forbes), в 2016, 2017, 2018 гг. - в десяток лучших прорывных технологий Массачусетского технологического института. Baidu провел первые в Китае независимые исследования. Четыре года подряд получал премию China artificial Intelligence Award за фундаментальные исследования, базовые технологии, основополагающие инновации.
Задача Baidu - сделать искусственный интеллект доступным для всех
Платформа разработки с библиотекой моделей с открытым исходным кодом промышленного уровня. Библиотека моделей промышленного уровня из более чем 400 алгоритмов и моделей. Платформа разработки с нулевым порогом EasyDL.Поддержка научных квантовых и биологических вычислений. Помощь энергетике, транспорту, медицинскому обслуживанию, сельскому хозяйству, финансам в интеллектуальной модернизации.
Достижения
В 2018 и 2019 годах последовательно были запущены 2 чипа, ориентированные на искусственный интеллект Baidu Kuncang и Baidu Hongpai - первый общий облачный искусственный интеллект-чип в Китае, который появился в интернете. Чип голосового взаимодействия. Автомобильный стандарт, большая память, низкое энергопотребление.
Приложение Baidu app - ведущее информационное и основанное на знаниях ядро всей сети. Интеллектуальное облако - №1 в Китае поставщик общедоступных интеллектуальных облачных услуг. Apollo - Автономное вождение.
За последние 20 лет Baidu marketing решила проблему маркетинга для миллионов компаний. В эпоху мобильных устройств Baidu запустила инновационный универсальный маркетинг с помощью хостинга страницы. Отрасль может быстро создать свою собственную маркетинговую позицию, принести рост клиентов.
Baidu применяет технологии искусственного интеллекта ко всем аспектам маркетинга. Доля доходов от онлайн-маркетинга неуклонно растет. 2021 Q1 - 35%, 2021 Q2 - 40%, 2021 Q3 - 43%.
Первое в мире комплексное интеллектуальное транспортное решение для транспортных средств и дорог. Всемирная интернет - конференция оценила его как ведущее в мире научно-техническое достижение. В 2017 году министерство науки и технологий сделало ставку на baidu в создании нового поколения автотранспортных средств.
Apollo - система автономного вождения
Включает в себя парковку, AVP и продукты вождения, ANP, понимание сложных дорог, городское движение, полномасштабное автономное вождение. Умная кабина Apollo smart cabin, включая лидирующую в отрасли версию Xiaodu Assistant Car Version и Baidu Map Car Edition.
Baidu не только уделяет внимание своей собственной политике в области социальной ответственности, но и стремится к улучшению экологических, социальных и других вопросов. Содействует устойчивому экологическому развитию - сокращение вредных выбросов в воздух, в 2020 году Baidu подписала контракт на покупку ветроэнергетики, сохранение биоразнообразия, борьба с незаконной торговлей дикорастущими растениями в интернете.
Социальные проблемы - работает над созданием специального противоэпидемического проекта стоимостью 300 миллионов юаней посредством исследований вирусов с помощью алгоритмов с открытым исходным кодом, AI система измерения температуры поддерживает быстрое измерение в общественных местах.
Поиск с помощью искусственного интеллекта - помог 12 766 людям воссоединиться со своими семьями.
Ai помогает пожилым людям. Программа была запущена в 7 городах по всей стране и обхватывает 42 общины и 2 учреждения для престарелых. В общей сложности 268 000 пользователей пожертвовали 1320 долларов на борьбу с эпидемией. Присоединилось более 300 некоммерческих организаций.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Kuaishou Technology - пионер в мировой индустрии коротких видео
Kuaishou Technology - технологическая компания, которая разрабатывает платформы для обмена контентом и упрощает и ускоряет производство, распространение и потребление контента. Система рекомендаций по контенту Kuaishou основана на глубоком понимании пользователей и контента, который ежедневно публикуется на платформах.
Как флагманский продукт, Kuaishou является ведущим контент-сообществом и социальной платформой, а также пионером в мировой индустрии коротких видео. Kuaishou стремится создать теплое и заслуживающее доверия сообщество, которое дает людям возможность быть услышанными и увиденными. Это принцип, который поддерживает яркую и интерактивную экосистему с миллионами ценного контента, загружаемого каждый день.
В глобальном масштабе Kuaishou является второй по величине платформой для коротких видео по среднему количеству активных пользователей в день (DAU) и второй по величине платформой для онлайн-трансляций по валовому объему товаров (GMV). Он также запустил Kwai, аналогичную платформу для пользователей за пределами Китая. Технология и платформы Kuaishou, основанные на больших данных, предлагают пользователям персонализированный опыт и поощряют участников из всех сообществ создавать и находить интересный и динамичный контент.
Kuaishou - технологическая компания, основной технологией которой является машинное обучение. Машинное обучение глубоко встроено в суть продуктов и проходит через весь бизнес-процесс создания контента, просмотра контента, распространения контента и потребления контента. Kuaishou обладает лучшими в мире возможностями компьютерного зрения и глубокого обучения.
Компания Kuaishou Technology, основанная в 2011 году, имеет штаб-квартиру в Пекине, Китай, и насчитывает более 20 000 сотрудников. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.kuaishou.com/cn
Наши достижения
Kuaishou - это бренд для домашнего использования и одна из наиболее широко используемых социальных платформ в Китае. По состоянию на 31 марта 2022 года среднее количество DAU Kuaishou в Китае достигло 345,5 млн человек. В тот же период пользователи Kuaishou тратят в среднем 128,1 минуты в день.
Доступ к платформе бесплатный для всех пользователей. Kuaishou монетизируется в основном за счет продажи виртуальных подарков, рекламы, предоставления различных форм услуг онлайн-маркетинга и взимания платы за предоставление технологических услуг электронной коммерции. Мы активно разрабатываем дополнительные возможности монетизации, чтобы диверсифицировать наши потоки доходов за счет онлайн-игр, онлайн-обмена знаниями и других продуктов и услуг.
По состоянию на 31 марта 2022 года общая выручка Kuaishou за первый квартал 2022 года увеличилась на 23,08% до 21,1 млрд юаней с 17,0 млрд юаней за тот же период 2021 года. Среди общих доходов услуги онлайн-маркетинга увеличились на 32,6% в год. по сравнению с прошлым годом до 11,4 млрд юаней, а прочие услуги выросли на 54,6% по сравнению с прошлым годом до 1,9 млрд юаней. В процентном отношении к общему доходу услуги онлайн-маркетинга принесли 53,9%, а прямые трансляции - 37,2%. Остальные 8,9% пришлись на другие услуги.
Все эти достижения не могут быть отделены от этого сообщества, которое мы создали для наших пользователей с разными интересами и отраслями, чтобы собраться в Kuaishou и сформировать аутентичную, красивую, разнообразную и полезную экосистему контента. Постоянно улучшая пользовательский опыт с помощью коротких видеороликов и прямых трансляций, Kuaishou удовлетворяет все виды разнообразных потребностей пользователей. Мы создаем привлекательный портал и объединяем сообщество для нового поколения цифровой жизни, включая образование, развлечения, покупки, местную жизнь и т. д.
Краткие сведения о Kuaishou
Среднее ежедневное количество активных пользователей приложений Kuaishou China достигает 345,5 млн, что на 17,0% больше, чем 295,3 млн за тот же период 2021 года.
Ежедневно активные пользователи проводят в Kuaishou в среднем 128,1 минут каждый день, что представляет собой годовой рост на 29,0%.
В приложении Kuaishou имеется более 14 миллиардов взаимных подписок (то есть два пользователя, подписавшихся друг на друга).
Общий доход Kuaishou составляет 21,1 млрд юаней (3,16 млрд долларов США), рост по сравнению с прошлым годом составил 23,8%.
Операции электронной коммерции Kuaishou составили 175,1 млрд юаней (33,44 млрд долларов США), увеличившись в годовом исчислении на 47,7%.
Средний доход от услуг онлайн-маркетинга в расчете на DAU составил 32,9 юаня, что означает рост в годовом исчислении на 13,4%.
(*данные на четвертый квартал 2021 г.)
Вехи
2011 - GIF Kuaishou был запущен для пользователей, чтобы создавать и обмениваться анимированными изображениями, известными как GIF, по сути, самая ранняя форма коротких видеороликов.
2012 г. - компания Kuaishou стала первопроходцем в индустрии короткометражных видео в Китае, которая позволила пользователям создавать, загружать и просматривать короткие видеоролики на мобильных устройствах.
2013 - GIF Kuaishou был преобразован в социальную платформу для коротких видео.
2015 - DAU Kuaishou превысила 10 миллионов.
2016 - Kuaishou запустила функцию прямой трансляции как естественное расширение нашей платформы.
2017 - общее количество пользователей Kuaishou превысило 600 миллионов, а DAU превысило 80 миллионов.
- DAU Kuaishou превысил 100 миллионов
- Kuaishou Flagship стала крупнейшей в мире платформой для прямых трансляций с точки зрения доходов, полученных от виртуальных подарков в 4-м квартале 2017 года.
2018 - Kuaishou начала свой бизнес в области электронной коммерции.
- Kuaishou Technology завершила сделку по приобретению Acfun, видеосообщества ACG.
2019 - Kuaishou стала второй по величине в мире платформой электронной коммерции для прямых трансляций с точки зрения GMV.
- DAU Kuaishou превысил 200 миллионов
- Запуск Куайшоу Экспресс
2020 г. - среднее число активных пользователей приложений и мини-программ Kuaishou в Китае превысило 302 млн в первом полугодии 2020 г.
- Среднее число DAU Kuaishou Express превысило 100 миллионов.
2021 - Kuaishou котируется на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, биржевой код 1024.HK.
Лидерство
Ченг Исяо является соучредителем, генеральным директором и главным директором компании Kuaishou Technology. Ранее он работал в сфере разработки продуктов в компаниях Hewlett-Packard и RenRen Inc. и является опытным менеджером по продуктам и инженером, ориентированным на пользователей. Он создал GIF Kuaishou в 2011 году.
Су Хуа является соучредителем и председателем совета директоров Kuaishou Technology. До основания Kuaishou Су работал в Google в Силиконовой долине и Baidu в Пекине в качестве основного инженера по алгоритмам и занимался исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта. Он окончил Школу программного обеспечения Университета Цинхуа и занимается исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта.
Робот Дуняша вошла в топ медиаперсон ПМЭФ
22.06.2022, 13:13 26501
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Робот Дуняша пермской компании "Промобот" стала самым обсуждаемым моментом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начался 15 июня в Санкт-Петербурге, сообщает perm.aif.ru.
Робот Дуняша предлагала гостям кофе и мороженое и могла поддержать разговор.
"У нас запрограммировано шесть сценариев: для мужчины, женщины, ребенка и еще три сценария, когда вас узнают не по лицу, а по точкам", - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Ведерников корреспонденту "МИР 24".
Антропоморфные андроиды, похожие на человека, уже среди нас. Роботы-вахтеры, администраторы, промоуторы, гиды, консультанты.
У роботов отсутствует эмпатия и креативность. Администратор может подумать и предложить нестандартное решение. Робот работает строго по программе и не отступает от алгоритмов. В этом есть и большой плюс, и большой минус", - говорит соучредитель компании по производству роботов Олег Кивокурцев.
Сайт perm.aif.ru рассказывает, кто такая пермский дроид Дуняша. На самом деле существование Дуняши - новость не первой свежести. Пермская компания "Промобот" заявила о ее существовании еще в апреле 2022 года. Тогда стало известно, что в Перми откроется кибер-кафе (и оно действительно открылось в городском парке имени Горького). Кассиром там стала Дуняша - миловидный дроид, прототипом которого выступила известная пермячка Диана Габдуллина (супруга учредителя парка имени Горького Рашида Габдуллина и обладательница титула "Миссис Пермь - 2014".
Дуняша простая в общении, женственная, немного ироничная и очень ответственная сотрудница", - заявили тогда авторы проекта. Особенность высоко реалистичного дроида этой модели - Robo-C-2 - в том, что он обладает более детальной мимикой.
"Она у нас с характером", - считает основатель компании "Промобот" Олег Кивокурцев.
Презентовали робота - уже в интерьерах киберкафе - в мае. Там была и Диана Габдуллина (в том же образе, что и Дуняша), а также ее супруг и по совместительству автор создания кибер-кафе. По его словам, идея была самая простая - доставить радость детям и взрослым. Поначалу прототипом хотели сделать какого-то из селебрити. Но это оказалось довольно сложно и-за юридических тонкостей. Тогда Диана Габдуллина согласилась, чтобы образ Дуняши списали с нее.
Перечисляя достоинства Дуняши, Рашид Габдуллин пояснил, что она может работать семь дней в неделю, никогда не ругается и никогда не уйдет в декрет. Стоит отметить, что Дуняша очень дружелюбная и верит в людей. "Я не сомневалась, что у тебя получится", - произносит она после того, как покупатель делает заказ и оплачивает покупку.
Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае
31.05.2022, 22:17 35841
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире киберведущая Синь Сяомэн, сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай-ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5 и прочие технологии). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости, как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.
Также отметила, что главным преимуществом "Искусственного диктора" является работоспособность.
Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории" - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн.
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, информационное агентство «Синьхуа» и китайская поисковая система Sogou совместно запустили данный проект.
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